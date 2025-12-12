Додик: Загађен ваздух у Бањалуци и Републици Српској забрињавајући

Извор:
АТВ
12.12.2025
13:58
Коментари:2
Ниво загађења ваздуха у Бањалуци и широм Републике Српске је забрињавајући. Ово је питање здравља људи, посебно дјеце, трудница и старијих, поручио је предсједник СНСД Милорад Додик.
"Јасно је да ово није само проблем Српске и да није настао јуче, већ се таложи деценијама, али такво стање је неприхватљиво. Одговорност је и на локалним заједницама и на нивоу Републике", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Истиче да ће иницирати разговоре свих релевантних чинилаца како би се јасно утврдило шта се, у којем року и на који начин мора урадити да би се квалитет ваздуха широм Републике Српске побољшао.
"Потребна нам је трезвена и реална слика - који су стварни узроци и које мјере могу дати конкретне резултате. Без пребацивања одговорности и без популизма, јер ваздух који дишемо мора бити заједничка брига и заједнички задатак", написао је Додик.
