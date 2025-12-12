У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца

Извор:
Курир
12.12.2025
13:51
Коментари:0
Јутрос је мушкарац (51) изгубио живот у експлозији бомбе коју је сам активирао у својој кући надомак Сурчина.
Јутрос око 8:45 експлодирала је бомба у кући иза мене. Као што су медији извјештавали, дошло је до експлозије, а како смо сазнали, преминуо је мушкарац који живи у овој кући, Д. М. (51) који је сам активирао бомбу.
За сада се не зна разлог, а одмах након позива полицији и Хитној помоћи они су изашли на лице мјеста. Хитна помоћ могла је само да констатује смрт.
Терен је сада рашчишћен и на лицу мјеста нема надлежних служби. На кући су примјетна разбијена стакла и отворена врата терасе.
"Један забринути комшија је у пролазу рекао да се у кући налазе деца преминулог", каже Митић, пише Курир.
