У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца

Извор:

Курир

12.12.2025

13:51

У кући гдје се мушкарац разнио бомбом су и дјеца
Фото: Танјуг/АП

Јутрос је мушкарац (51) изгубио живот у експлозији бомбе коју је сам активирао у својој кући надомак Сурчина.

Јутрос око 8:45 експлодирала је бомба у кући иза мене. Као што су медији извјештавали, дошло је до експлозије, а како смо сазнали, преминуо је мушкарац који живи у овој кући, Д. М. (51) који је сам активирао бомбу.

За сада се не зна разлог, а одмах након позива полицији и Хитној помоћи они су изашли на лице мјеста. Хитна помоћ могла је само да констатује смрт.

Терен је сада рашчишћен и на лицу мјеста нема надлежних служби. На кући су примјетна разбијена стакла и отворена врата терасе.

"Један забринути комшија је у пролазу рекао да се у кући налазе деца преминулог", каже Митић, пише Курир.

Експлозија

Самоубиство

Surčin

