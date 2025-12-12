Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Извор:
Број пријевремених смрти узрокованих болестима јетре порастао је за око 42 одсто од 2001. до 2023. године.
Ово су упозорења које могу указивати на обољење јетре и због којих је неопходно одмах потражити медицинску помоћ.
Болести јетре постају све чешће широм свијета. Због тога стручњаци инсистирају на ширењу свијести о симптомима болести јетре и о промјенама у исхрани које могу побољшати здравље.
Болести јетре могу настати због различитих животних навика и здравствених стања, укључујући алкохолну болест јетре, масну јетру и хепатитис.
Рани знаци болести јетре често су суптилни или потпуно одсутни.
Свјетско удружење за јетру напомиње да симптоми не морају увијек јасно показивати да ли је јетра здрава или не. Како болест напредује, могуће је да се појаве: жутица, мучнина, губитак апетита, свраб коже и смањен либидо.
Свјетска здравствена организација наводи да се симптоми најчешће јављају тек када је јетра већ озбиљно оштећена и измијењена, што се назива цироза.
Сљедећи симптоми сматрају се хитним знаковима упозорења и захтијевају одлазак у болницу без одлагања.
Ако сте забринути због здравља јетре и желите да урадите све што можете како бисте је очували, корисно је размотрити савјете др Ангад Дилона, који је за магазин "Стајлист" издвојио неколико кључних навика.
Др Дилона истиче да су редовна физичка активност и избјегавање свакодневног конзумирања алкохола међу најважнијим навикама.
Један од њених најједноставнијих савјета је: започните дан кафом. Позивајући се на истраживања, она наводи да умјерена конзумација кафе може смањити ризик од упале јетре и цирозе.
Такође препоручује драстично смањење уноса ултра-прерађене хране, јер је то, према њеним ријечима, "једна од најбољих ствари које можете да урадите за своју јетру”, као и увођење ферментисане хране.
"Повремена посластица вам неће нарушити здравље, али изградити исхрану на цјеловитим, непрерађеним намирницама једна је од најбољих одлука за заштиту јетре”, закључила је др Дилона, преноси "Нова".
