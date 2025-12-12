Logo
Large banner

Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Извор:

Нова.рс

12.12.2025

13:35

Коментари:

0
Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Број пријевремених смрти узрокованих болестима јетре порастао је за око 42 одсто од 2001. до 2023. године.

Ово су упозорења које могу указивати на обољење јетре и због којих је неопходно одмах потражити медицинску помоћ.

Вакцина

Здравље

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Болести јетре постају све чешће широм свијета. Због тога стручњаци инсистирају на ширењу свијести о симптомима болести јетре и о промјенама у исхрани које могу побољшати здравље.

Симптоми болести јетре

Болести јетре могу настати због различитих животних навика и здравствених стања, укључујући алкохолну болест јетре, масну јетру и хепатитис.

Рани знаци болести јетре често су суптилни или потпуно одсутни.

Када се појаве, могу укључивати:

  • општи осјећај слабости и нелагодности
  • пауколике вене око струка
  • бол или осјетљивост испод десног ребарног лука
  • црвенило и мрље на длановима

Свјетско удружење за јетру напомиње да симптоми не морају увијек јасно показивати да ли је јетра здрава или не. Како болест напредује, могуће је да се појаве: жутица, мучнина, губитак апетита, свраб коже и смањен либидо.

Свјетска здравствена организација наводи да се симптоми најчешће јављају тек када је јетра већ озбиљно оштећена и измијењена, што се назива цироза.

Црвене заставице болести јетре

Сљедећи симптоми сматрају се хитним знаковима упозорења и захтијевају одлазак у болницу без одлагања.

  • повраћање крви
  • осјећај да не можете удахнути довољно ваздуха
  • врло тамна, црна или катранаста столица
  • неуобичајена конфузија или поспаност
  • жутица, нарочито ако вам се појављује први пут
  • Промјене које можете увести ради очувања јетре

Ако сте забринути због здравља јетре и желите да урадите све што можете како бисте је очували, корисно је размотрити савјете др Ангад Дилона, који је за магазин "Стајлист" издвојио неколико кључних навика.

Др Дилона истиче да су редовна физичка активност и избјегавање свакодневног конзумирања алкохола међу најважнијим навикама.

slot aparati kocka pixabay

Хроника

Прокоцкао паре па почео да лупа по касину

Један од њених најједноставнијих савјета је: започните дан кафом. Позивајући се на истраживања, она наводи да умјерена конзумација кафе може смањити ризик од упале јетре и цирозе.

Такође препоручује драстично смањење уноса ултра-прерађене хране, јер је то, према њеним ријечима, "једна од најбољих ствари које можете да урадите за своју јетру”, као и увођење ферментисане хране.

"Повремена посластица вам неће нарушити здравље, али изградити исхрану на цјеловитим, непрерађеним намирницама једна је од најбољих одлука за заштиту јетре”, закључила је др Дилона, преноси "Нова".

Подијели:

Тагови:

jetra

Болест

simptomi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сушење одјеће

Свијет

Отац двоје дјеце преминуо док је ширио веш

4 ч

0
Школа у Мркоњићу добила нову директорку

Градови и општине

Школа у Мркоњићу добила нову директорку

4 ч

0
Мариана Мијаиловић

Свијет

Цијела Европа трага за Марианом Мијаиловић

4 ч

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

4 ч

0

Више из рубрике

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Здравље

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

3 ч

0
Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Здравље

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

4 ч

0
Како препознати анемију код жена?

Здравље

Како препознати анемију код жена?

5 ч

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Здравље

Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner