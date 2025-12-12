Прокоцкао паре па почео да лупа по касину

Извор:
АТВ
12.12.2025
12:55
Коментари:0
На подручју Цазина забиљежен је инцидент који је узнемирио особље и госте касина, након што је мушкарац у видно алкохолисаном стању изгубио контролу над својим понашањем.
Према доступним информацијама, 53-годишњи мушкарац иницијала Д. Ф. најприје је узнемиравао радницу касина, ометајући је у обављању посла и стварајући нелагоду међу присутним гостима.
Градови и општине
Школа у Мркоњићу добила нову директорку
Ситуација је ескалирала након што је изгубио новац на апарату за игре на срећу, када је његово понашање постало агресивно.
У таквом стању, мушкарац је физички оштетио један од апарата, чиме је причињена материјална штета и додатно нарушен јавни ред и мир у објекту.
Радници касина одмах су реаговали и обавијестили полицију, која је у кратком року стигла на лице мјеста и привела Д. Ф-а.
Свијет
Цијела Европа трага за Марианом Мијаиловић
Против њега ће бити покренути одговарајући прекршајни и законски поступци због узнемиравања, нарушавања јавног реда и мира те уништавања имовине.
Хроника
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Србија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму