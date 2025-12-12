Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Извор:
Стефано Салкановић (19) из Бањалуке, осумњичен да је преваром у више наврата оштетио банку у Бањалуци за више од 70.000 КМ, пуштен је из притвора и одређене су му мјере забране, сазнаје "Глас Српске".
Његов адвокат Марко Микеш потврдио је да је његов клијент пуштен уз мјере забране.
"Оваква одлука суда је очекивана и исправна", рекао је Микеш, преноси поменути портал.
Он није могао да коментарише случај и наводе оптужбе у циљу заштите истраге и интереса клијента.
Салкановићу је, како се сазнаје, тако умјесто притвора забрањено да се састаје са свједоцима, да путује и напушта боравиште.
Он је ухапшен 18. новембра ове године због сумње да је починио више кривичних дјела превара.
"У периоду од 29. октобра до 11. новембра 2025. године осумњичени је у улици у центру Бањалуке у више наврата предузимао радње на уплатно-исплатним банкоматима и том приликом је оштетио банку за новчани износ већи од 70.000 марака", саопштено је раније из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Након испитивања на приједлог тужилаштва Салкановићу је Основни суд Бањалука одредио притвор.
Салкановића терете да је је превару починио од 29. октобра до 11. новембра.
Како сазнаје "Глас", он је превару починио тако што је полагао новац на банкомате банке а затим је након што банкомат региструје да је новац уплаћен на његов рачун, користећи се одређеним опцијама успијевао да паре из претинца узме и задржи прије него га машина повуче унутра.
Салкановић је, како сумњају полиција и тужилаштво, у више наврата долазио на уплатно/ исплатне банкомате у улици у центру града и извршио 19 фиктивних уплата.
Извор близак истрази је појаснио детаље.
"Он је приликом полагања новца сачекао да бројач новчаница заврши бројање новца, те активирање опције, да ли још требате времена. Том приликом не би изабрао ниједну понуђену опцију након чега би се претинац са положеним новцем аутоматски отварао, док се истовремено на дисплеју банкомата појављивала опција да ли желите да депонујете новац. Осумњичени би тада узимао новац, а затим бирао и потврђивао опцију да жели да га депонује. Након те потврде на дисплеју банкомата се појављује опција да су средства успјешно депонована, те да ће брзо бити расположива на стању. Међутим осумњичени је новац који је требао депоновати задржавао за себе, а да свог рачуна на који га је на поменути начин успио да фиктивно депонуј у више наврата подизао", тврди се у наредби о спровођењу истраге.
Тако је, како се даље наводи осумњичени довео и одржавао у заблуди Нову банку Бањалука да прокњижи и на рачун предузетничке радње "Икигиа хастл" власништво Салкановић Стефана из Бањалуке 19 фиктивних уплата у укупном износу новца од 71.170 који је задржао за себе.
