Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све

Извор:

Агенције

12.12.2025

11:21

Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све
Фото: Tanjug / AP

Никола Јокић наставља да блиста у НБА лиги, па је донио побједу Денверу над Сакраментом са 136:105. Послије меча је био изузетно расположен.

Денвер је показао због чега је најбољи напад у НБА лиги, а Јокић је у први план истакао професионалност тима.

"Мислим да смо то схватили… били смо веома професионални. Играли смо на прави начин од самог почетка. Нисмо правили, рећи ћу, глупе грешке, глупе покушаје и изгубљене лопте. Мислим да смо одиграли веома професионалну утакмицу вечерас“, поручио је Јокић.

аца лукас

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Најзанимљивији моменат био када га је новинарка Кејти Винџ упитала због чега је баш толико доминирао.

"Домантас није играо", поручио је Јокић.

Алудирао је на то да је Сабонис био одсутан због повреде.

"Имају младог момка тамо у рекету и мислим да имамо предност доле", рекао је.

fifa

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Нагетси су уписали 11 победа заредом на гостовању, али Јокић жели бољу игру у Колораду.

"Не знам шта то говори о тиму… Више бих волио да имамо 11 узастопних побједа код куће, али, изгледа да волимо да играмо на страни, не знам", рекао је Јокић.

