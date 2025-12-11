Logo
Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Кошаркашки „вечити дерби“ у оквиру 15. кола Евролиге игра се у петак у Београдској арени, а Партизан против Црвене звезде први пут наступа без Жељка Обрадовића на клупи послије више од четири године. Црно-бијеле поново предводи Мирко Оцокољић, досадашњи помоћник и човјек који је преузео одговорност након Жоцовог одласка.

Али оно што је обиљежило дан уочи дербија стиже ван паркета.

Пред дуел са Звездом, на Јутјубу се појавила песма посвећена Жељку Обрадовићу, названа „Не заборави никад“, у извођењу панк бенда „Блицај“. У питању је емотивна нумера у којој се преплићу историја Партизана и захвалност најтрофејнијем европском тренеру, а спот је снимљен уз масовну подршку навијача.

У видеу се појављују сцене са прошлонедјељне утакмице против Бајерна, када су Гробари у Арену улазили са фотографијама, транспарентима и порукама посвећеним Обрадовићу. Стотине навијача одазвале су се позиву бенда да учествују у снимању, које је организовано готово „преко ноћи“.

„Блицај“ је навео да је идеја за пјесму и спот инспирисана видео поемама „Привилегија“ и „Привилегија 2“ аутора Јована Михајловића, који потписује режију, монтажу и визуелни идентитет пројекта. Коришћени су кадрови са прославе 80 година ЈСД Партизан, промоције фото-књиге „Сезона 2024/25“ и чувеног дочека Жељка Обрадовића на аеродрому.

Навијачки дух јасно се осети у свакој секунди спота, а бенд је поручио:

„Знамо ко смо. Част, образ, вијерност и традиција дуга 80 година. Партизан је наш.“

Емотивни омаж стиже баш у тренутку када Партизан креће у први велики изазов нове ере – без човјека који је претходних сезона подигао клуб на европски ниво и оставио неизбрисив траг.

