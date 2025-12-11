Logo
Бијела кућа открила зашто је Трамп фрустриран

Извор:

Агенције

11.12.2025

21:50

Коментари:

1
Бијела кућа открила зашто је Трамп фрустриран
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп и даље активно ради на рјешавању сукоба у Украјини, али више не жели само ријечи, него и дјела, изјавила је Керолин Левит, портпарол Бијеле куће.

"Предсједник је изузетно фрустриран обема странама овог сукоба и уморан је од састанака ради самих састанака. Више не жели разговоре – жели акције, жели да сукобу дође крај", рекла је Левит новинарима.

Она је додала да ће САД можда послати своје представнике у Европу на састанак током викенда, али ако буду сматрале да је могуће да договор о миру Украјини буде постигнут и да је вредан њиховог времена.

"Још увијек виси у ваздуху да ли вјерујемо да се прави мир може постићи и да се може кренути напред", навела је она.

Како је додала, специјални изасланик Стивен Виткоф и његов тим "буквално сада" настављају да преговарају са обема странама, како би разумјели да ли постоји "реална шанса за потписивање мировног споразума".

"Ми, Сједињене Државе и Трампова администрација, и даље веома напорно радимо на окончању сукоба између Русије и Украјине", рекла је Левит новинарима.

Како додаје, администрација је ове недјеље провела више од 30 сати протеклих недјеља на састанцима и разговорима са Русима, Украјинцима и Европљанима.

Медији су раније пренијели да се очекује се да ће се високи амерички званичници састати у суботу у Паризу са високим представницима Украјине, Француске, Њемачке и Велике Британије како би разговарали о мировном плану предсједника Доналда Трампа.

Коментари (1)
