Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

Извор:
Агенције
11.12.2025
17:47
Коментари:1
Русија ће сваки страни војни контингент у Украјини сматрати легитимним војним циљем, изјавила је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
„Сви страни контингентни у Украјини биће сматрани легитимним метама за Оружане снаге Руске Федерације. И нека британска влада не обмањује своје поданике и не назива оне које шаље у Украјину савјетницима или инструкторима који наводно немају везе са британском државом“, рекла је Захарова на редовном брифингу.
Она је поновила да присуство британских војника у Украјини не би требало да буде тајна ни за кога и није тајна ни за кога ко је спреман да прихвати истините информације. А ако у Великој Британији било ко буде изненађен због тога, то ће само указивати на пропаганду, која не дозвољава својим грађанима да сазнају истину о својим сународницима, нагласила је дипломата.
Свијет
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора
„О томе смо говорили и прије 2022. године, о провокацијама које британска влада чини у Украјини, око Украјине и против наше земље. Али послије 2022. године, директно смо говорили о учешћу Британије у сукобу у Украјини и догађајима који га прате... Чини се као да је неко тамо, у Британији, почео пажљиво да припрема јавно мњење у својој земљи, јавно мњење у Британији, за војне губитке у Украјини које ће бити немогуће једноставно сакрити и наставити да се сакрива“, нагласила је Захарова.
Захарова је констатовала да је Велика Британија први пут јавно признала погибију свог официра у Украјини.
„За сваки случај желим да упозорим британске новинаре, да овај није први (губитак). Друга је ствар како ће се Даунинг стрит носити са овим, али није први“, рекла је она.
Министарство одбране Велике Британије је у уторак јавило о смрти британског војника у Украјини док је посматрао тестирање оружја украјинских оружаних снага.
Свијет
Лондон потврдио: Британски војник погинуо у Украјини
О тестираном оружју нити околностима инцидента нису наведени други детаљи.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
08
21
02
21
01
20
55
20
47
Тренутно на програму