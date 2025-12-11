Logo
Large banner

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

Извор:

Агенције

11.12.2025

17:47

Коментари:

1
Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску
Фото: Tanjug / AP

Русија ће сваки страни војни контингент у Украјини сматрати легитимним војним циљем, изјавила је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

„Сви страни контингентни у Украјини биће сматрани легитимним метама за Оружане снаге Руске Федерације. И нека британска влада не обмањује своје поданике и не назива оне које шаље у Украјину савјетницима или инструкторима који наводно немају везе са британском државом“, рекла је Захарова на редовном брифингу.

Она је поновила да присуство британских војника у Украјини не би требало да буде тајна ни за кога и није тајна ни за кога ко је спреман да прихвати истините информације. А ако у Великој Британији било ко буде изненађен због тога, то ће само указивати на пропаганду, која не дозвољава својим грађанима да сазнају истину о својим сународницима, нагласила је дипломата.

Володимир Зеленски

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

„О томе смо говорили и прије 2022. године, о провокацијама које британска влада чини у Украјини, око Украјине и против наше земље. Али послије 2022. године, директно смо говорили о учешћу Британије у сукобу у Украјини и догађајима који га прате... Чини се као да је неко тамо, у Британији, почео пажљиво да припрема јавно мњење у својој земљи, јавно мњење у Британији, за војне губитке у Украјини које ће бити немогуће једноставно сакрити и наставити да се сакрива“, нагласила је Захарова.

Захарова је констатовала да је Велика Британија први пут јавно признала погибију свог официра у Украјини.

„За сваки случај желим да упозорим британске новинаре, да овај није први (губитак). Друга је ствар како ће се Даунинг стрит носити са овим, али није први“, рекла је она.

Министарство одбране Велике Британије је у уторак јавило о смрти британског војника у Украјини док је посматрао тестирање оружја украјинских оружаних снага.

ukrajina rusija svo

Свијет

Лондон потврдио: Британски војник погинуо у Украјини

О тестираном оружју нити околностима инцидента нису наведени други детаљи.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Marija Zahareva

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Руска војска ослободила Северск!

Свијет

Руска војска ослободила Северск!

6 ч

1
Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

Свијет

Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

6 ч

0
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

Свијет

Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

9 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трампов план предвиђа америчка улагања у Русију

12 ч

0

Више из рубрике

Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

Свијет

Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

3 ч

0
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

4 ч

0
Сенатор пољске странке ПиС, Војћех Скуркјевич, изазвао је буру у јавности након што је у парламенту ушао у вербални сукоб с новинарком Џастином Доброш-Ораш и потом је, без њеног допуштења, додиривао.

Свијет

Познати политичар направио скандал: Новинарки поручио да је "празноглава", па почео да је пипа по тијелу

4 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Продаје се шампањац са вјенчања Чарлса и Дајане

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

08

УЖИВО: Битно, 11.12.2025.

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner