Лондон потврдио: Британски војник погинуо у Украјини

Извор:

Агенције

09.12.2025

21:47

Лондон потврдио: Британски војник погинуо у Украјини
Фото: Танјуг/АП

Припадник британских оружаних снага погинуо је у Украјини током тестирања новог одбрамбеног оружја, саопштило је Министарство одбране Велике Британије.

Британски војник посматрао је украјинске колеге док тестирају ново одбрамбено оружје далеко од линија фронта, објавило је Министарство на "Иксу".

Британски премијер Кир Стармер упутио је саучешће породици британског војник.

Велика Британија је раније признала да се у Украјини налази мали број припадника британског војног особља, које углавном обезбјеђује британске дипломате и подржава украјинске оружане снаге.

Данашњи смртоносни инцидент није оцијењен као резултат непријатељске ватре, преноси агенција ПА медија.

Русија

Украјина

