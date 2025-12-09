Logo
Large banner

Зеленски признао оно што се "зна" већ годинама

Извор:

Агенције

09.12.2025

21:04

Коментари:

0
Зеленски признао оно што се "зна" већ годинама
Фото: Танјуг/АП

Украјински предсједник Владимир Зеленски признао је да Кијев нема снаге да врати Крим у састав Украјине.

"Бићу искрен, ми данас немамо снаге за све ово. Немамо довољну подршку за све ово", рекао је Зеленски, коментаришући своје раније изјаве о жељи да врати Крим.

Он је рекао да САД не виде Украјину у НАТО савезу и да је то схватио.

"Поуздано знамо да ни САД нити неколико других земаља још не виде Украјину у НАТО-у", рекао је Зеленски, а преноси информативни портал "Новини лајв".

Подијели:

Тагови:

Русија

Владимир Путин

Украјина

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

6 ч

0
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

9 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

1 д

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

2 д

0

Више из рубрике

Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено

Свијет

Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено

2 ч

0
Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Свијет

Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

2 ч

0
Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Свијет

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

4 ч

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Свијет

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Оштра порука из Русије: То ће имати озбиљне последице

22

28

Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора

22

12

Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

22

08

Борац савладао Војводину у дербију кола

22

05

Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner