Зеленски признао оно што се "зна" већ годинама

Извор:
Агенције
09.12.2025
21:04
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски признао је да Кијев нема снаге да врати Крим у састав Украјине.
"Бићу искрен, ми данас немамо снаге за све ово. Немамо довољну подршку за све ово", рекао је Зеленски, коментаришући своје раније изјаве о жељи да врати Крим.
Он је рекао да САД не виде Украјину у НАТО савезу и да је то схватио.
"Поуздано знамо да ни САД нити неколико других земаља још не виде Украјину у НАТО-у", рекао је Зеленски, а преноси информативни портал "Новини лајв".
