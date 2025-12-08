Logo
Large banner

Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

Извор:

Sputnjik

08.12.2025

11:36

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Москва жели да добије јасан увид у резултате рада Сједињених Држава и Украјине након руско-америчких консултација одржаних у Кремљу, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.

„Као што знате, у Москви је обављен обиман рад на састанку председника Путина са специјалним изаслаником председника САД Стивом Виткофом и зетом предсједника САД Џаредом Кушнером. Након тога, Виткоф и Кушнер наставили су рад на основу резултата постигнутих у Москви, сарађујући са делегацијом украјинских преговарача, коју предводи секретар Савета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустем Умеров. Сада је важно да разумијемо какви су резултати тог рада“, рекао је Песков новинарима.

Šaka tuča

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Преговарачке стране су све више свјесне да се рад мора обављати у тишини, додао је он.

Кремљ види перспективе за обнављање односа између Русије и Сједињених Држава након што буду искорењени исконски проблеми који стоје између њих.

„Схватамо да бисмо елиминисањем тренутних проблема у билатералним односима могли имати прилику да заиста, такорећи, обновимо наше односе и изведемо их из прилично дубоке кризе“, рекао је Песков, одговарајући на питања новинара о томе у којој мјери се може веровати новој стратегији националне безбједности САД и да ли постоји забринутост да ће се она промијенити са промјеном америчке администрације, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Хроника

Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

1 ч

0
Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

Свијет

Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

1 ч

0
Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

Градови и општине

Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

1 ч

0
Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе

Свијет

Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе

1 ч

0

Више из рубрике

Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

Свијет

Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

1 ч

0
Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе

Свијет

Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе

1 ч

0
Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми

Свијет

Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми

2 ч

0
Илон Маск

Свијет

Маск не престаје да удара по Европској унији: Четврти рајх

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Кошарац: Направити разлику између суверенитета и протекторијата

12

55

Направите сами домаће средство за чишћење које је јаче и од хлора: Скида најтеже мрље

12

55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner