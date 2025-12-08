Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

Извор:
Sputnjik
08.12.2025
11:36
Коментари:0
Москва жели да добије јасан увид у резултате рада Сједињених Држава и Украјине након руско-америчких консултација одржаних у Кремљу, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
„Као што знате, у Москви је обављен обиман рад на састанку председника Путина са специјалним изаслаником председника САД Стивом Виткофом и зетом предсједника САД Џаредом Кушнером. Након тога, Виткоф и Кушнер наставили су рад на основу резултата постигнутих у Москви, сарађујући са делегацијом украјинских преговарача, коју предводи секретар Савета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустем Умеров. Сада је важно да разумијемо какви су резултати тог рада“, рекао је Песков новинарима.
Преговарачке стране су све више свјесне да се рад мора обављати у тишини, додао је он.
Кремљ види перспективе за обнављање односа између Русије и Сједињених Држава након што буду искорењени исконски проблеми који стоје између њих.
„Схватамо да бисмо елиминисањем тренутних проблема у билатералним односима могли имати прилику да заиста, такорећи, обновимо наше односе и изведемо их из прилично дубоке кризе“, рекао је Песков, одговарајући на питања новинара о томе у којој мјери се може веровати новој стратегији националне безбједности САД и да ли постоји забринутост да ће се она промијенити са промјеном америчке администрације, пише Спутњик.
