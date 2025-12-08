Logo
Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми

Телеграф

08.12.2025

10:42

Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми
Фото: Pixabay

Држављанин Србије (50) осуђен је на 27 мјесеци затвора у Цириху и седам година протјеривања, због силовања и сексуалног злостављања над малољетном особом, саопштено је.

Према оптужници, Србин, чији идентитет није објављен, у јулу 2024. године је намамио младића у свој аутомобил, одвезао га на усамљену локацију у Цириху и приморао га на сексуалне радње.

Претходно је српски држављанин захтјевао да младић попије флашу вискија. Оптужени је потом наводно свукао панталоне пијаном мушкарцу и против његове воље извршио орални секс над њим.

Држављанин Србије све вријеме негира оптужбе.

На суду је тврдио да је имао сексуални однос са младићем и проститутком у борделу, уз пристанак.

У другом случају, Србин је наводно сексуално узнемиравао шегрта (15) у својој фирми за селидбе.

На суду су судије сматрале изјаве жртава вјеродостојним.

Судија је чак изрекао мушкарцу строжу казну него што је тражило тужилаштво.

Према писању медија, судија је то урадио јер је починилац своја дјела извршио "плански и подмукло", као и јер постоји велики страх да ће по изласку на слободу учинити иста дјела.

Пресуда још увијек није правоснажна и држављанин Србије на њу има право жалбе.

Насиље

Cirih

Коментари (0)
