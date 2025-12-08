Три особе ухапшене због набавке тоне марихуане и прања новца

Извор:
Танјуг
08.12.2025
10:16
Три особе ухапшене су у јутрошњој акцији Ускока на подручју Осијека и Тење, због сумње да су набавили тону марихуане и прање новца кроз куповину некретнина.
У току је извођење доказних радњи против "тројца" за који се сумња да је починио ова кривична дела.
У току је претрес кућа,станова осумњичених, њихових возила и пословних простора.
Према незваничним информацијама загребачког Вечерњег листа, они се сумњиче да су у Хрватску прокријумчарили тону марихуане, од чега је 900 килограма касније и препродато.
Пракса из сличних ускочко-полицијских акција каже, да се оволике количине марихуане углавном набављају у Албанији, Црној Гори или БиХ након чега се кријумчаре у Хрватску у аутомобилима или камионима који имају скривене претинце.
У Хрватској се складиште и препакују ради даље препродаје, а понекад се дрога превози и препродаје и у другим земаљама ЕУ.
Новац зарађен од продаје марихуане, осумњичени су прали кроз куповину некретнина.
