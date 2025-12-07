Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Извор:
Црногорска полиција поднијела је кривичну пријаву против M.M. (36), држављанке Босне и Херцеговине, због сумње да је извршила трговину људима користећи властиту малољетну дјецу за принудни рад.
Према наводима истражилаца, жена је током септембра и октобра ове године приморавала своје синове, старе 11 и 16 година, да свакодневно раде како би јој предавали сав зарађени новац.
Дјеца су, како се сумња, припремала храну коју су потом продавала испред једног тржног центра у Подгорици, док је мајка, користећи њихову зависност и тешке прилике, управљала цијелим процесом и задржавала приход.
Кривична пријава поднесена је по налогу тужиоца, уз ангажман службеника специјализованих за борбу против трговине људима и илегалних миграција.
Из полиције поручују да ће наставити интензивно радити на идентификацији жртава и процесуирању одговорних, наглашавајући да је заштита малољетника приоритет у оваквим случајевима.
