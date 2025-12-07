Logo
Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

07.12.2025

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Црногорска полиција поднијела је кривичну пријаву против M.M. (36), држављанке Босне и Херцеговине, због сумње да је извршила трговину људима користећи властиту малољетну дјецу за принудни рад.

Према наводима истражилаца, жена је током септембра и октобра ове године приморавала своје синове, старе 11 и 16 година, да свакодневно раде како би јој предавали сав зарађени новац.

Дјеца су, како се сумња, припремала храну коју су потом продавала испред једног тржног центра у Подгорици, док је мајка, користећи њихову зависност и тешке прилике, управљала цијелим процесом и задржавала приход.

Кривична пријава поднесена је по налогу тужиоца, уз ангажман службеника специјализованих за борбу против трговине људима и илегалних миграција.

Из полиције поручују да ће наставити интензивно радити на идентификацији жртава и процесуирању одговорних, наглашавајући да је заштита малољетника приоритет у оваквим случајевима.

Црна Гора

Кривична пријава

