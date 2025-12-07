Logo
Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

Извор:

СРНА

07.12.2025

15:15

Фото: АТВ

Директор Подручне привредне коморе Бањалука Александар Љубоја оцијенио је да је скок потрошње на "црни петак" у Републици Српској феномен с обзиром на то да показатељи Пореске управе говоре да је ријеч о више од 167 милиона КМ у односу на лани.

"Ако посматрамо показатеље које имамо, не могу бити у корелацији са нашом куповном моћи. Можда мало боље живимо, али је чињеница да је дошло до феномена у потрошњи", рекао је Љубоја Срни.

Он је изразио увјерење да је добар дио трансакција био од туриста и људи из околних земаља који овдје робу која је много јефтинија.

Коментаришући податак Пореске управе Републике Српске да је на "црни петак", 28. новембра укупан евидентирани промет преко фискалних каса у Српској био 227.957.892 КМ, а лани 60.547.093 КМ, Љубоја каже да је похвална свака потрошња уколико је у вези са домаћим производом.

konobar pixabay

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

"Мислим да то није била домаћа роба и да смо подлегли глобалној моди "црног петка" гдје су можда дате повољније цијене за робе везане за текстил. Због тога је један број наших грађана, охрабрен повољном цијеном, можда више потрошио", истакао је Љубоја.

Он је напоменуо да у поједина мјеста у Републици Српској, поготово гранична, редовно долазе људи из дијаспоре који су можда искористили и тај моменат, због чега сматра да је дошло до екстремног скока у потрошњи.

