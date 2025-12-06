При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

Извор:
Изградња дистрибутивног центра њемачке компаније Лидл у Лепеници код Сарајева приведена је самом крају.
Овај објекат представља кључну тачку Лидловог уласка на тржиште Босне и Херцеговине и најважнији корак ка отварању првих продавница.
Грађевински радови су практично завршени – објекат је добио свој финални изглед, а уређен је и комплетан паркинг простор. Тренутно се изводе завршни радови у унутрашњости, пише "Бизнис инфо".
Центар ће бити технолошки веома напредан, са савременим рјешењима за ефикасно руковођење складиштењем и транспортом великих количина робе.
Дистрибутивни центар у Лепеници сам је по себи инвестиција вриједна 100 милиона евра. Ријеч је о логистичком центру Лидловог будућег пословања у БиХ, без којег није могуће отворити широку мрежу продавница нити дугорочно функционисати на тржишту.
Изградња овог објекта представља кључни предуслов за почетак отварања Лидлових маркета у Босни и Херцеговини. Како је градња приведена крају, раније најављени рокови постају све реалнији.
Према тренутним процјенама, прве Лидлове продавнице у БиХ могле би бити отворене крајем 2026. или почетком 2027. године.
Упоредо са завршетком логистичког центра, њемачки трговачки ланац убрзава све активности везане за улазак на тржиште. Лидл интензивно гради, купује земљиште, откупљује старе објекте и регрутује кадрове у десетинама локалних заједница.
Листа градова у којима Лидл већ гради, припрема градњу или запошљава раднике стално се шири. Према расположивим подацима, Лидл је присутан у сљедећим градовима:
Какањ, Зворник, Градишка, Бихаћ, Ливно, Источно Сарајево, Бањалука, Грачаница, Мостар, Требиње, Бијељина, Добој, Зеница, Брчко, Модрича, Лакташи, Травник, Сарајево, Чапљина, Тешањ, Кисељак, Читлук, Живинице, Прњавор…
Јасно је да Лидл у БиХ не планира отворити само неколико продавница у највећим центрима, већ густу и стратешки распоређену мрежу објеката дуж најважнијих економских и саобраћајних тачака у држави.
