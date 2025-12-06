Logo
Large banner

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

Извор:

АТВ

06.12.2025

18:36

Коментари:

0
Лидлов мегацентар
Фото: БизнисИнфо.ба

Изградња дистрибутивног центра њемачке компаније Лидл у Лепеници код Сарајева приведена је самом крају.

Овај објекат представља кључну тачку Лидловог уласка на тржиште Босне и Херцеговине и најважнији корак ка отварању првих продавница.

Маска жена вирус

Здравље

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

Грађевински радови су практично завршени – објекат је добио свој финални изглед, а уређен је и комплетан паркинг простор. Тренутно се изводе завршни радови у унутрашњости, пише "Бизнис инфо".

Центар ће бити технолошки веома напредан, са савременим рјешењима за ефикасно руковођење складиштењем и транспортом великих количина робе.

Инвестиција од 100 милиона евра

Дистрибутивни центар у Лепеници сам је по себи инвестиција вриједна 100 милиона евра. Ријеч је о логистичком центру Лидловог будућег пословања у БиХ, без којег није могуће отворити широку мрежу продавница нити дугорочно функционисати на тржишту.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Изградња овог објекта представља кључни предуслов за почетак отварања Лидлових маркета у Босни и Херцеговини. Како је градња приведена крају, раније најављени рокови постају све реалнији.

Према тренутним процјенама, прве Лидлове продавнице у БиХ могле би бити отворене крајем 2026. или почетком 2027. године.

Лидл убрзано шири мрежу објеката широм БиХ

Упоредо са завршетком логистичког центра, њемачки трговачки ланац убрзава све активности везане за улазак на тржиште. Лидл интензивно гради, купује земљиште, откупљује старе објекте и регрутује кадрове у десетинама локалних заједница.

Питбул

Свијет

Питбул усмртио бебу

Листа градова у којима Лидл већ гради, припрема градњу или запошљава раднике стално се шири. Према расположивим подацима, Лидл је присутан у сљедећим градовима:

Какањ, Зворник, Градишка, Бихаћ, Ливно, Источно Сарајево, Бањалука, Грачаница, Мостар, Требиње, Бијељина, Добој, Зеница, Брчко, Модрича, Лакташи, Травник, Сарајево, Чапљина, Тешањ, Кисељак, Читлук, Живинице, Прњавор…

Јасно је да Лидл у БиХ не планира отворити само неколико продавница у највећим центрима, већ густу и стратешки распоређену мрежу објеката дуж најважнијих економских и саобраћајних тачака у држави.

Подијели:

Тагови:

LIDL

tržni centar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

Здравље

Опасна бактерија вреба у теретани: Око 10 одсто обољелих умире

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорио: Европа спрема рат до 2030. године

3 ч

0
Илон Маск

Свијет

Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

3 ч

0
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Република Српска

Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

3 ч

0

Више из рубрике

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

3 ч

7
Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Економија

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

4 ч

0
Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

5 ч

0
Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

14

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

21

09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

21

07

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

21

02

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

20

59

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner