Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Извор:

СРНА

06.12.2025

17:27

Коментари:

0
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама
Фото: АТВ

Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић рекао је да је данашња прес-конференција СДС-а показала још једном да се поједини политички субјекти не могу помирити са вољом грађана већ настављају са неутемељеним оптужбама и покушајима уношења немира у јавност.

Ђокић је позвао СДС да се окрене конструктивном дјеловању, да прихвати реалност и да допринесе стабилности, умјесто да шири сумње и неосноване тврдње.

"Умјесто да поштују демократски процес и резултате избора, они настављају са неутемељеним оптужбама и покушајима да унесу немир у јавност", истакао је Ђокић.

Ђокић је нагласио да резултати које је остварио кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран нису само израз политичке побједе, већ и потврда повјерења грађана у његов рад, досљедност и визију.

Алигатор

Свијет

Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

"Сваки покушај оспоравања тих резултата представља директан удар на демократске принципе и институције Републике Српске", нагласио је Ђокић.

Он је додао да су грађани јасно рекли своје. "Наш задатак је да то поштујемо и радимо у интересу Републике Српске", закључио је Ђокић.

СДС је затражио од ЦИК-а БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да се изврши графолошко вјештачење.

Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.

Таг:

Петар Ђокић

