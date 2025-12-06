Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Извор:
СРНА
06.12.2025
17:27
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић рекао је да је данашња прес-конференција СДС-а показала још једном да се поједини политички субјекти не могу помирити са вољом грађана већ настављају са неутемељеним оптужбама и покушајима уношења немира у јавност.
Ђокић је позвао СДС да се окрене конструктивном дјеловању, да прихвати реалност и да допринесе стабилности, умјесто да шири сумње и неосноване тврдње.
"Умјесто да поштују демократски процес и резултате избора, они настављају са неутемељеним оптужбама и покушајима да унесу немир у јавност", истакао је Ђокић.
Ђокић је нагласио да резултати које је остварио кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран нису само израз политичке побједе, већ и потврда повјерења грађана у његов рад, досљедност и визију.
Свијет
Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут
"Сваки покушај оспоравања тих резултата представља директан удар на демократске принципе и институције Републике Српске", нагласио је Ђокић.
Он је додао да су грађани јасно рекли своје. "Наш задатак је да то поштујемо и радимо у интересу Републике Српске", закључио је Ђокић.
СДС је затражио од ЦИК-а БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да се изврши графолошко вјештачење.
Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч16
Република Српска
5 ч13
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Тренутно на програму