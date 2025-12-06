''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Извор:
Џеј Рамадановски, пјевач који је музику доносио са специфичном емоцијом, био је познат по свом отвореном и искреном приступу људима.
На друштвеним мрежама постао је виралан стари видео-снимак из једне емисије у којој је Џеј Рамадановски био гост.
Популарни пјевач једним коментаром успио је да насмије публику и добије громогласан аплауз.
Џеј се као и увијек шалио како на свој, тако и на туђ рачун, те је у свом стилу истакао да "све жене воле паре“ и да нико не може да га убиједи у супротно.
"Све жене воле паре. Која каже да не воли паре, лаже“, рекао је Џеј.
На то се надовезала Јелена Јаковљевић, данас Јелена бин Драи, жена шеика Саида Хумаида Ахмеда бин Драиа.
"Имам момка који је пун пара, али то нису моје паре. Ево, сад, из тог угла гледано, ја немам ништа од пара које има мој момак, то су његове паре“, рекла је Јелена.
"Заједно трошите, како немаш?!“, одговорио јој је Џеј.
"Како мислиш“, упитала је гошћа емисије.
"Па, ако ја једем бифтек, нећеш ти да једеш попару“, одговорио је тада Џеј који је успио да насмије све у судију и добије огроман аплауз.
