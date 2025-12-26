Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран поручио је вечерас на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима" да се у овој акцији показује велико срце и душа Републике Српске.
"Република Српска опстаје на великом срцу и души који се најбоље показују када помажемо нашој дјеци", рекао је Каран на донаторској вечери која је организована с циљем оснивања и опремања центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Он је додао да је у генима српског народа хуманост и захвалио свима који су позвали хуманитарни број 1411.
"Имао сам прилику обићи много породица које имају ову врсту проблема и схватио сам колико је важно да на овакав начин дамо подршку њима да живе, колико је могуће, нормалним животом", истакао је Каран.
