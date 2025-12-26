Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

Извор:
Спутник Србија
26.12.2025
21:39
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп је изјавио да намјерава ускоро да разговара телефоном са руским предсједником Владимиром Путином.
Он је, такође, рекао да чека Владмира Зеленског да се састану, мада није прецизирао ни вријеме ни мјесто сусрета.
„Зеленски ће доћи код мене", рекао је Трамп.
Медији су раније објавили да ће Трамп примити Зеленског у резиденцији на Флориди 28. децембра.
Према Трамповим ријечима, било какви приједлози Зеленског у вези са рјешавањем украјинске кризе немају значаја без његовог одобрења.
Свијет
17 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
5 д0
Најновије
Најчитаније
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Тренутно на програму