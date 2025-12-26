Logo
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

Извор:

Спутник Србија

26.12.2025

21:39

Коментари:

0
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим
Фото: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Амерички предсједник Доналд Трамп је изјавио да намјерава ускоро да разговара телефоном са руским предсједником Владимиром Путином.

Он је, такође, рекао да чека Владмира Зеленског да се састану, мада није прецизирао ни вријеме ни мјесто сусрета.

„Зеленски ће доћи код мене", рекао је Трамп.

Медији су раније објавили да ће Трамп примити Зеленског у резиденцији на Флориди 28. децембра.

Према Трамповим ријечима, било какви приједлози Зеленског у вези са рјешавањем украјинске кризе немају значаја без његовог одобрења.

