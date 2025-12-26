26.12.2025
18:09
Коментари:0
Замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков изјавио је данас да су Кијев и његови спонзори у ЕУ невољни да траже мирно рјешење сукоба у Украјини и да су удвостручили напоре да саботирају споразум који се приближава рјешењу.
Он је навео да се украјински план за рјешавање кризе који је јуче дистрибуисан радикално разликује од онога што се преговара са америчком страном.
"Јуче смо у украјинским јавним групама видели линкове ка плану од 20 тачака. Знамо да се овај план радикално разликује, ако се уопште може назвати планом, од 27 тачака на којима смо радили са америчком страном посљедњих недјеља", рекао је Рјабков.
Према његовим ријечима, Русија је потпуно спремна да ријеши украјински сукоб, али без правилног рјешавања основних проблема који су у корјену ове кризе биће немогуће постићи коначне споразуме.
"Морамо се фокусирати на суштину проблема. Потпуно смо спремни и очекујемо исти приступ са друге стране", рекао је Рјабков за телевизију "Русија један".
Коментаришући изјаву сталног представника САД при НАТО-у Метјуа Витакера да САД вјерују да, ако се сукоб у Украјини може окончати, то ће се догодити у наредних 90 дана, Рјабков је оцијенио да постављање вјештачких рокова неће помоћи у постизању споразума о Украјини.
