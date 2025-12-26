Logo
Large banner

Порука из Русије: Они саботирају споразум

26.12.2025

18:09

Коментари:

0
Украјина
Фото: Таnjug

Замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков изјавио је данас да су Кијев и његови спонзори у ЕУ невољни да траже мирно рјешење сукоба у Украјини и да су удвостручили напоре да саботирају споразум који се приближава рјешењу.

Он је навео да се украјински план за рјешавање кризе који је јуче дистрибуисан радикално разликује од онога што се преговара са америчком страном.

"Јуче смо у украјинским јавним групама видели линкове ка плану од 20 тачака. Знамо да се овај план радикално разликује, ако се уопште може назвати планом, од 27 тачака на којима смо радили са америчком страном посљедњих недјеља", рекао је Рјабков.

Према његовим ријечима, Русија је потпуно спремна да ријеши украјински сукоб, али без правилног рјешавања основних проблема који су у корјену ове кризе биће немогуће постићи коначне споразуме.

"Морамо се фокусирати на суштину проблема. Потпуно смо спремни и очекујемо исти приступ са друге стране", рекао је Рјабков за телевизију "Русија један".

Коментаришући изјаву сталног представника САД при НАТО-у Метјуа Витакера да САД вјерују да, ако се сукоб у Украјини може окончати, то ће се догодити у наредних 90 дана, Рјабков је оцијенио да постављање вјештачких рокова неће помоћи у постизању споразума о Украјини.

Подијели:

Тагови:

Москва

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Бивши руски дипломата осуђен на 12 година робије због издаје

3 ч

0
Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Свијет

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

4 ч

0
Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

Свијет

Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

4 ч

0
Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

Свијет

Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

5 ч

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Бивши руски дипломата осуђен на 12 година робије због издаје

3 ч

0
"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

Свијет

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

4 ч

0
Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Свијет

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

4 ч

0
Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

Свијет

Москва упозорава! Не путујте у Њемачку

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner