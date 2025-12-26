Logo
Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

26.12.2025

Фото: Printscreen / X

Руски војни командант Јуриј Садовенко изненада је преминуо на католички Божић под наводно сумњивим околностима, пишу британски медији.

Генерал-пуковник Садовенко (56) био је замјеник министра одбране прије него што је смијењен с дужности, пише Express.co.uk.

Руски државни медији кратко су јавили о његовој смрти, наводећи да је преминуо због „болести срца“, не пружајући даље детаље.

Како пишу западни медији, генерал је био "особа од повјерења" бившег министра одбране Сергеја Шојгуа, који је сада секретар руског Савјета безбједности.

Дјеловао је као Шојгуов вјерни „чувар врата“ и говорило се да је био упућен у многе „тајне“ у министарству. Међутим, његова каријера у Кремљу завршила је у мају 2024. године, након што је његов бивши шеф смијењен с министарске функције.

