Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

26.12.2025
16:28
Руски војни командант Јуриј Садовенко изненада је преминуо на католички Божић под наводно сумњивим околностима, пишу британски медији.
Генерал-пуковник Садовенко (56) био је замјеник министра одбране прије него што је смијењен с дужности, пише Express.co.uk.
Руски државни медији кратко су јавили о његовој смрти, наводећи да је преминуо због „болести срца“, не пружајући даље детаље.
🔴BREAKING🔴— The Inquiry (@InquiryTh) December 26, 2025
Yuri Sadovenko, former Deputy Minister of Defense of Russia and Colonel General, died of a heart attack on December 25, 2025, in Moscow. #Russia #Defense #Moscow pic.twitter.com/Eql6QwiBRd
Како пишу западни медији, генерал је био "особа од повјерења" бившег министра одбране Сергеја Шојгуа, који је сада секретар руског Савјета безбједности.
Дјеловао је као Шојгуов вјерни „чувар врата“ и говорило се да је био упућен у многе „тајне“ у министарству. Међутим, његова каријера у Кремљу завршила је у мају 2024. године, након што је његов бивши шеф смијењен с министарске функције.
