Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Извор:

СРНА

26.12.2025

15:30

Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Четири особе пронађене су мртве у Терелу, у држави Тексасу, на Бадње вече, објавио је данас "Си-Би-Ес њуз", позивајући се на полицију.

Полиција је пронашла тијела око поднева по локалном времену.

Власти још нису откриле идентитет жртава.

Полиција Србија

Хроника

Откривено ко је пуцао у вођу навијача који је био с Алибегом

Вјерује се да је инцидент изолован и да не представља опасност за јавност.

Истрага је у току.

