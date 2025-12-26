Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Извор:
СРНА
26.12.2025
15:30
Коментари:0
Четири особе пронађене су мртве у Терелу, у држави Тексасу, на Бадње вече, објавио је данас "Си-Би-Ес њуз", позивајући се на полицију.
Полиција је пронашла тијела око поднева по локалном времену.
Власти још нису откриле идентитет жртава.
Хроника
Откривено ко је пуцао у вођу навијача који је био с Алибегом
Вјерује се да је инцидент изолован и да не представља опасност за јавност.
Истрага је у току.
Најновије
Најчитаније
17
01
16
56
16
55
16
36
16
32
Тренутно на програму