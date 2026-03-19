Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

19.03.2026
16:19
Полиција је у претресима на подручју Градачца, Лукавца, Тузле, Живиница, Кладња, Бановића и Сребреника пронашла дрогу, оружје и муницију, те ухапсила једног мушкарца, саопштено је данас из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Ухапшен је мушкарац из Градачца чији су иницијали Х.Н. /31/ због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге и уз извјештај је предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона.
У претресима у овим локалним заједницама пронађени су 41 паковање спида, два паковања канабис сативе, мобилни телефон, картице, таблет, три дигиталне ваге за прецизно мјерење и други предмети са трговима дроге.
Полиција је пронашла и 375 КМ, гасни пиштољ "блов", пиштољ "побједа" калибра девет милиметара са седам комада муниције, ловачку пушку, те 43 комада муниције различитог калибра.
Међу пронађеним стварима су и метални чекић, аку-бушилица, као и друге алате, те предмети који се доводе у везу са злоупотребом дроге, али и чињењем других кривичних дела који ће бити кориштени у доказном поступку.
Претреси су извршени у протекла два дана, по наредбама надлежних општинских судова и уз сагласност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
Привремено одузете материје биће предмети вјештачења, а против лица обухваћених претресима биће поднесени извјештаји са доказима Кантоналном тужилаштву, преноси Срна.
