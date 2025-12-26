Извор:
Кијев прибјегава свим могућим триковима како би добио новац од Запада, а та пракса не престаје, изјавио је портпарол председника Русије Дмитриј Песков.
"То да Кијев прибегава свим могућим триковима како би добио новац од Запада – то је недвосмислено, то је чињеница. То је непрекидна пракса", поручио је Песков новинарима, одговарајући на питање РИА Новости о финансирању избора у Украјини.
Он је додао да је тешко рећи ко би требало да финансира изборе у Украјини, јер Москва до сада није чула никакве изјаве из Кијева на ту тему.
Раније је савјетник кабинета Владимира Зеленског Михаил Подољак изјавио да Украјина, због дефицитног буџета, неће моћи да финансира одржавање избора.
Песков је навео да му није познато у којој мери изјаве Подољака одражавају званичан став Кијева, преноси РТ Балкан.
