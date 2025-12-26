Logo
Москва о финансирању избора у Украјини: Трикови без престанка

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Кијев прибјегава свим могућим триковима како би добио новац од Запада, а та пракса не престаје, изјавио је портпарол председника Русије Дмитриј Песков.

"То да Кијев прибегава свим могућим триковима како би добио новац од Запада – то је недвосмислено, то је чињеница. То је непрекидна пракса", поручио је Песков новинарима, одговарајући на питање РИА Новости о финансирању избора у Украјини.

Он је додао да је тешко рећи ко би требало да финансира изборе у Украјини, јер Москва до сада није чула никакве изјаве из Кијева на ту тему.

Брзи воз-Кина-26102025

Свијет

Кина тестирала воз брзине 800 километара на час

Раније је савјетник кабинета Владимира Зеленског Михаил Подољак изјавио да Украјина, због дефицитног буџета, неће моћи да финансира одржавање избора.

Песков је навео да му није познато у којој мери изјаве Подољака одражавају званичан став Кијева, преноси РТ Балкан.

