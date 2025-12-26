Logo
Кремљ: Русија и САД се сагласиле – наставља се дијалог

Sputnjik

26.12.2025

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

По налогу руског предсједника Владимира Путина, одржан је телефонски разговор представника руске и америчке администрације, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Према његовим ријечима, помоћник руског лидера Јуриј Ушаков и неколико саговорника из Бијеле куће учествовали су у овом разговору.

- Договорено је да се дијалог настави - нагласио је Песков.

Поред тога, Песков је истакао да је Кремљ анализирао информације добијене од Кирила Дмитријева након његовог путовања у Сједињене Државе.

Русија

Америка

