Извор:
Sputnjik
26.12.2025
12:32
По налогу руског предсједника Владимира Путина, одржан је телефонски разговор представника руске и америчке администрације, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Према његовим ријечима, помоћник руског лидера Јуриј Ушаков и неколико саговорника из Бијеле куће учествовали су у овом разговору.
- Договорено је да се дијалог настави - нагласио је Песков.
Поред тога, Песков је истакао да је Кремљ анализирао информације добијене од Кирила Дмитријева након његовог путовања у Сједињене Државе.
