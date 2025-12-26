Напад ножем у фабрици, више људи повријеђено

Извор:
Танјуг
26.12.2025
12:15
Коментари:0
У фабрици гумених производа Јокохама у граду Мишима, у средишњем Јапану, данас је у нападу ножем повријеђено 15 људи, који су притом и попрскани још неидентификованом течношћу.
Нападач (38), који је носио маску, ухапшен је под сумњом на покушај убиства, преносе јапански медији.
Префектурална полиција је ухапсила мушкарца из тог града, по позиву упућеном око 16.30 часова по локалном времену, преноси портал Јомиури.
Према локалној ватрогасној служби, 15 људи је повријеђено, а према ријечима истражилаца, мушкарац је носио нешто што је изгледало као гас маска.
Такође, постоје извјештаји да је нешто попут избјељивача попрскано по том подручју.
Инцидент се догодио у стамбеној зони, у близини станице жељезнице.
Портал Санкеи преноси да су сви повријеђени у свјесном стању.
🚨 BREAKING 🇯🇵— Janta Journal (@JantaJournal) December 26, 2025
Japan shaken by a violent incident at Yokohama Rubber’s Mishima plant in Shizuoka.
Multiple workers were attacked with a sharp weapon and liquid substance. Around 14 people have been hospitalized, with several suffering stab wounds.
Police have detained a… pic.twitter.com/wo0BhXVakZ
