Напад ножем у фабрици, више људи повријеђено

Извор:

Танјуг

26.12.2025

12:15

Фабрика производња
Фото: Pexels

У фабрици гумених производа Јокохама у граду Мишима, у средишњем Јапану, данас је у нападу ножем повријеђено 15 људи, који су притом и попрскани још неидентификованом течношћу.

Нападач (38), који је носио маску, ухапшен је под сумњом на покушај убиства, преносе јапански медији.

aleksandra pandurevic

Република Српска

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

Префектурална полиција је ухапсила мушкарца из тог града, по позиву упућеном око 16.30 часова по локалном времену, преноси портал Јомиури.

Према локалној ватрогасној служби, 15 људи је повријеђено, а према ријечима истражилаца, мушкарац је носио нешто што је изгледало као гас маска.

Такође, постоје извјештаји да је нешто попут избјељивача попрскано по том подручју.

Инцидент се догодио у стамбеној зони, у близини станице жељезнице.

tramp zelenski tanjug ap

Свијет

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Портал Санкеи преноси да су сви повријеђени у свјесном стању.

Тагови:

napad nožem

Japan

