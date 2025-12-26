Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Извор:
Телеграф
26.12.2025
12:01
Коментари:0
Језиво убиство догодило се синоћ у Савином селу у Врбасу, а убијен је Горан Л. (46) када су га ножем напале двије особе.
Како Телеграф.рс. сазнаје, његово тело пронађено је у кући са убодним ранама на тијелу, а полиција је одмах започела истрагу због оправдане сумње да је несрећни човјек убијен.
Новосадска полиција је у рекордном року идентификовала, пронашла и ухапсила двојицу нападача (18) и (20), а, како се незванично сазнаје, код њих је пронађен и нож којим је, како се сумња, почињен овај језиви злочин.
Друштво
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима
"Сумња се да је дошло до вербалне расправе између убијеног и осумњичених, након чега су они физички насрнули на њега, извадили нож и задали му убодне ране од којих је мушкарац преминуо", испричао је извор близак случају.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Сомбору.
Гораново тијело послато је на обдукцију на Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти, а истрага поводом овог случаја је у току.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму