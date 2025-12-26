Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Извор:
Полиција у Козарској Дубици је предузимањем планских мјера и радњи у оквиру превентивне кампање МУП-а Републике Српске "Славимо одговорно", од радника трговачке радње одузела 300 кутија са укупно 13.834 петарде, два ватромета и 58 ракета, због продаје пиротехничких средстава без одговарајуће дозволе.
O наведеном је обавијештена надлежна тржишна инспекција а радник је санкционисан због почињеног прекршаја из члана 28. Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
Полицијска управа Приједор у оквиру планских активности током новогодишњих и божићних празника предузима појачане контроле са циљем спречавања незаконите и нестручне употребе пиротехничких производа и незаконите употребе ватреног оружја, те позива све грађане на одговорно понашање како би предстојећи празници протекли мирно и без нежељених посљедица.
