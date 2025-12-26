Logo
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Извор:

Курир

26.12.2025

11:16

Коментари:

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт
Фото: Pixabay

Двије особе ухапшене су данас због сумње да су у току јучерашњег дана починиле језиво убиство у Савином селу код Врбаса.

Подсјетимо, јуче је у вечерњим часовима пронађено тијело непознатог мушкарца са убодним ранама на тијелу, а полиција је одмах започела истрагу због оправдане сумње да је несрећни човјек убијен.

Љубавни пар

Савјети

Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Новосадска полиција је у рекордном року идентификовала, пронашла и ухапсила двојицу нападача, а, како се незванично сазнаје, код њих је пронађен и нож којим је, како се сумња, почињен овај језиви злочин.

- Сумња се да је дошло до вербалне расправе између убијеног и осумњичених, након чега су они физички насрнули на њега, извадили нож и задали му убодне ране од којих је мушкарац преминуо - испричао је извор близак случају.

kafa unsplash

Економија

Повлачи се популарни апарат за кафу

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Сомбору.


