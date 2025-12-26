Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Извор:
Двије особе ухапшене су данас због сумње да су у току јучерашњег дана починиле језиво убиство у Савином селу код Врбаса.
Подсјетимо, јуче је у вечерњим часовима пронађено тијело непознатог мушкарца са убодним ранама на тијелу, а полиција је одмах започела истрагу због оправдане сумње да је несрећни човјек убијен.
Новосадска полиција је у рекордном року идентификовала, пронашла и ухапсила двојицу нападача, а, како се незванично сазнаје, код њих је пронађен и нож којим је, како се сумња, почињен овај језиви злочин.
- Сумња се да је дошло до вербалне расправе између убијеног и осумњичених, након чега су они физички насрнули на њега, извадили нож и задали му убодне ране од којих је мушкарац преминуо - испричао је извор близак случају.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Сомбору.
