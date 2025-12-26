Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Извор:
Пјевачица Весна Змијанац (68) појавила се у јавности након што су јој уградили три стента.
Пјевачицу су придржавали док је долазила до локала у којем ће пјевати, а онда је открила како се осјећа:
- Јесам, јесам добро сам, срце сам оперисала прије три године, али мора да се иде стално на контроле. Сваки пут кад ја идем на контролу они смисле да сам се опет оперисала, а уствари није ништа страшно. Доктор ми говори да не смијем да пушим, да радим, да једем, мислим...а ја не поштујем ништа од тога.
- Година је била радна. Ја не умијем да мирујем, могу седам дана, али послије не знам шта бих са собом. Волим народ, волим да сам у гужви, не могу да се смирим - рекла је Весна и открила како проводи празнике, али и да ли ће звати Николију и Рељу на свој концерт у Арени.
- Неће празници бити радни, Божић проводим с породицом. Николија све зна да спрема, није ме надмашила, али је ту. Само да ми је здравље добро, све друго ћу лако. Нисам разговарала са Николијом да ми буде гост на концерту, али биће сви тамо. Ја ћу Рељу да зовем, знам да он неће, али биће позван - открива пјевачица и додаје:
- Моја музика је најмодернија још увијек, моја публика је од 7 до 77, тако да ја немам проблем. У овој години мора да буде Арена, па Зетра - каже Весна и открива:
- Зорица Марковић ме стално пита кад ћу да спремам сатараш. То је углавом љети - открила је пјевачица.
Подсјетимо, интервенција је спроведена због хитности њеног стања.
- Весни Змијанац су због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек - рекао је извор за медије и додао је пјевачица имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.
