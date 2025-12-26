Logo
Large banner

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Извор:

Курир

26.12.2025

11:09

Коментари:

0
Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Пјевачица Весна Змијанац (68) појавила се у јавности након што су јој уградили три стента.

Пјевачицу су придржавали док је долазила до локала у којем ће пјевати, а онда је открила како се осјећа:

- Јесам, јесам добро сам, срце сам оперисала прије три године, али мора да се иде стално на контроле. Сваки пут кад ја идем на контролу они смисле да сам се опет оперисала, а уствари није ништа страшно. Доктор ми говори да не смијем да пушим, да радим, да једем, мислим...а ја не поштујем ништа од тога.

Horoskop

Занимљивости

4 знака хороскопа најсрећнија у првој недjељи 2026.

- Година је била радна. Ја не умијем да мирујем, могу седам дана, али послије не знам шта бих са собом. Волим народ, волим да сам у гужви, не могу да се смирим - рекла је Весна и открила како проводи празнике, али и да ли ће звати Николију и Рељу на свој концерт у Арени.

- Неће празници бити радни, Божић проводим с породицом. Николија све зна да спрема, није ме надмашила, али је ту. Само да ми је здравље добро, све друго ћу лако. Нисам разговарала са Николијом да ми буде гост на концерту, али биће сви тамо. Ја ћу Рељу да зовем, знам да он неће, али биће позван - открива пјевачица и додаје:

- Моја музика је најмодернија још увијек, моја публика је од 7 до 77, тако да ја немам проблем. У овој години мора да буде Арена, па Зетра - каже Весна и открива:

- Зорица Марковић ме стално пита кад ћу да спремам сатараш. То је углавом љети - открила је пјевачица.

Ротација-илустрација

Хроника

Тешка несрећа у Србији, страхује се да има мртвих

Уградили јој стентове

Подсјетимо, интервенција је спроведена због хитности њеног стања.

- Весни Змијанац су због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек - рекао је извор за медије и додао је пјевачица имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.

Подијели:

Тагови:

Vesna Zmijanac

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Хроника

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

1 ч

0
Све више туриста у Српској

Друштво

Све више туриста у Српској

1 ч

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на ГП Градина и Градишка

1 ч

0
Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Хроника

Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

1 ч

0

Више из рубрике

Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Сцена

Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

2 ч

0
Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Сцена

Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

2 ч

0
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Сцена

Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

2 ч

0
Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

Сцена

Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner