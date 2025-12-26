Logo
Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

26.12.2025

Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

Позната турска глумица Егзи Ејубоглу, код нас најпознатија по улози Ајбиге у серији "Сулејман величанствени", ухапшена је!

У оквиру истраге коју спроводи Главно јавно тужилаштво Истанбула, издат је налог за хапшење глумице Езги Ејубоглу под оптужбом за "куповину, прихватање или посједовање наркотичних или стимулативних супстанци ради употребе" и "коришћење наркотичних или стимулативних супстанци".

Иако је глумица пуштена након процедура које је спровела у Институту за судску медицину (АТК), њено хапшење одјекнуло је Турском и изазвало "широко негодовање јавности". Глумица је у Институт спроведена ради узимања узорака косе и крви. Након завршетка тамошње процедуре, Ејубоглу је пуштена по налогу тужилаштва.

У истој акцији, налог за хапшење издат је за осумњичене Есер Кучукерол и Исмаил Ахмет Акчај под оптужбом за "производњу и трговину наркотичним или стимулативним супстанцама", за осумњичене Јигита Мачита, Мехмета Алија Гула, Гизема Тиредија и Мехмета Гучлуа под оптужбом за "подстицање и олакшавање проституције", и за осумњиченог Саима Мачита под оптужбом за "кршење Закона о ватреном оружју, ножевима и другим алатима". У међувремену, заплијењена је имовина Касима Гарипоглуа, за којим је издата потјерница у оквиру истраге.

Случај укључује не само илегалну трговину и посједовање наркотика, већ и набавку илегалних ствари за личну употребу, као и могући ланац проституције.

Истрага је у току, а агенције за спровођење закона идентификују све везе, инциденте и потенцијалне учеснике у ланцу, наводе медији.

Како пишу тамошњи медији, турски глумци, блогери и бројне јавне личности, "на тапету" су због сумње да "јавном сценом царују дрога и проституција".

Током посљедњих недјеља спроведене су рације, претреси и хапшења у неколико регија Турске.

Епицентар операције био је Истанбул, средиште културног, умјетничког и медијског живота земље, где живе и раде бројне звијезде ТВ серија, музичари, инфлуенсери.

Иницијатива за повећање притиска на такозване "привилеговане кругове" потекла је са највишег нивоа, односно од стране предсједника Турске Реџепа Тајипа Ердогана који је Министарству унутрашњих послова изричито наредио да појача борбу против дроге међу јавним личностима.

Власти отворено изјављују да "више не постоји имунитет од инспекција" - ни статус, ни популарност, ни број пратилаца на друштвеним мрежама не могу послужити као оправдање, преноси Глас.

