Пирс Морган поново пориче да игра у филму ''Сам у кући“: Да ли вама личи на жену голуба?

25.12.2025

20:53

Коментари:

0
Фото: Youtube/@Piers Morgan Uncensored/screenshot

За многе, Божић и Нова година значе поновно гледање филма ''Сам у кући“, а са тим долази и повратак ''теорије завјере“ да британски водитељ Пирс Морган игра жену голуба у наставку.

Твит, који је прегледан више од милион пута на X-у, каже: ''То је то доба године када сви гледамо Пирса Моргана као жену голуба“, што је навело британског водитеља да оштро одговори, рекавши: ''То. Нисам. Ја.“

Шала и поређење са ликом који се појављује у филму ''Сам у кући“ услиједили су након што се Морганов син нашалио на рачун сличности, а поново се појавило у емисији ''Добро јутро, Британије“, гдје га је колегиница Сузана Рид задиркивала показујући му једну поред друге фотографије њега и лика из филма.

Новак Ђоковић

Тенис

Изашао интервју Пирс Моргана са Новаком Ђоковићем: ''Интервјуишем само највеће''

Морган је инсистирао да он апсолутно није бескућница која се спријатељи са Кевином Мекалистером у филму.

Реклама је само додатно подгријала шалу, посебно након што је Рид открио старе снимке Моргана прекривеног голубовима.

У стварности, жена са голубовима у филму није Пирс Морган, већ ирска глумица Бренда Фрикер.

Упркос томе што Морган редовно пориче да је лик из вољеног божићног филма, сваке године прије Божића, традиционално се лансира ''теорија завјере“ да је то заправо он, преноси Кликс.

"Сам у кући"

Пирс Морган

