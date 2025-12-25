Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

Извор:
Курир
25.12.2025
20:36
Коментари:0
Бивша дјечја звијезда "Nickelodeona" Тајлор Чејс (36) оголио је своју потресну свакодневицу на улицама Калифорније, откривши шокантан списак супстанци које, како тврди, користи и то у тренутку док његова мајка апелује на фанове да му не шаљу новац.
Чејс некада симпатични тинејџ глумац из серије "Недов водич за преживљавање у школи", данас лута улицама Ривесајда скупљајући опушке и одбачене божићне честитке. Када су га новинари затекли у понедјељак иза једног 7-Елевен објекта, копао је по земљи, обучен у поцепану јакну, изношену ЛА Раидерс поло-мајицу и панталоне закрпљене ликовима из Ругратс цртаћа.
Руке су му биле пуне посјекотина и пликова, а нокти црни од земље.
Када му је понуђена храна, Чејс ју је одбио и умјесто тога затражио марихуану.
„Могао бих можда један џоинт или бонг. Пушите ли ви траву?“ рекао је за Дејли мејл.
Открио је и које супстанце, како тврди, тренутно користи док живи на улици.
Actor Daniel Curtis Lee helps former costar Tylor Chase secure a safe place to stay.— Complex (@Complex) December 24, 2025
He helped former ‘Ned’s Declassified costar’ Tylor Chase secure a motel stay in Riverside, California, after learning Chase had been living on the streets. pic.twitter.com/w6cdPAsSsO
„Волим да вејпујем“, рекао је, додајући да узима Прозак, Адерал, Судафед, Велбутрин или Золофт, за које тврди да су му преписани од стране психијатра – иако негира да му је икада дијагностиковано ментално обољење.
Тајлор Чејс се прославио са само 15 година, тумачећи интелигентног Мартина Кверија у популарној Nickelodeona серији која се емитовала од 2004. до 2007. године.
Након завршетка серије, његова глумачка каријера је утихнула, а живот је кренуо силазном путањом. Већ 2014. године почео је да објављује мрачну поезију на интернету, наговештавајући дубоку унутрашњу борбу.
У једној пјесми под називом „Биполар“ написао је:
„Ја сам лист у бујичном каналу, са неизбежном судбином да завршим у одводу…Можда сам осуђен. Можда нисам урадио ништа. Можда сам ништа.“
Прије око „седам до девет година“, Чејс се преселио у Риверсајд, гдје живи његова мајка. Покушао је да се пронађе кроз умјетност – 2020. године самостално је објавио два романа, а поезију је наставио да објављује до 2021. Ипак, боравак на улици постајао је све чешћи, а проблеми са законом су се низали.
🚨 EXCLUSIVE: Former Nickelodeon child star Tylor Chase was spotted back on the street Christmas Eve ... but this time a few fans were there to help him out.— TMZ (@TMZ) December 25, 2025
🎥 Backgrid pic.twitter.com/AbhEp5IyFm
Судски записи округа Риверсајд показују да је од августа 2023. године против њега покренуто 12 кривичних поступака, од чега чак осам ове године. Најновији случајеви односе се на наводну крађу у продавници и боравак под утицајем контролисане супстанце. Оба поступка су још у току.
Из полиције у Риверссајду наводе да Чејс није тражен ни за једно кривично дјело.
Портпарол полиције Рајан Раилсек рекао је да је Чејс током свих контаката са полицијом био „љубазан и сарадљив“.
Додао је и да му полиција сваке недјеље нуди смјештај, лијечење и ментално-здравствене услуге, али да их Чејс упорно одбија.
Упркос свему, Чејс тврди да – није бескућник.
„Ја се задржавам овдје у крају. Моја мама је овдје“, рекао је и додао: „Имам доста добрих људи који ми помажу. Није тако лоше. Људи помажу и то много значи.
Чејс је открио да размишља о пресељењу у Џорџију, гдје живи његов отац, и укључивању у програм стамбене помоћи.
„У овом тренутку нисам активно бескућник“, рекао је.
Update: Former Nickelodeon child actor Tylor Chase has been found and is now staying in a hotel, according to a California resident who helped locate him.— VideoiOT (@VideoiOT) December 23, 2025
Chase drew widespread attention this week after videos surfaced online showing him living on the streets. An Instagram user,… pic.twitter.com/9YSKvSDFLY
„Размишљам да одем код оца… вјероватно у неки програм помоћи у Џорџији.“
Мајка стопирала прикупљање новца
Након што су снимци Чејса на којима је готово непрепознатљив, постали вирални, на платформи GoFundMe прикупљено је више од 1.200 долара. Међутим, његова мајка Паула Моисио затражила је да се кампања одмах уклони, апелујући на фанове да му не помажу финансијски.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
43
22
40
22
26
22
07
Тренутно на програму