Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

25.12.2025

11:37

Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи
Звезда филма "Краљ лавова" Имани Дија Смит пронађена је мртва у свом дому, полиција је ухапсила њеног момка а у јавност су испливали узнемирујући детаљи.

Глумица Имани Дија Смит, позната по улози младе Нале у мјузиклу "Краљ лавова“, пронађена је мртва у својој породичној кући у Едисону, у Њу Џерзију, 21. децембра.

Полицајци су пронашли Имани Дију Смит са тешким повредама, она је у свом дому избодена ножем. Званичници су рекли су се глумица и осумњичени за њено убиство познавали.

Полиција је у уторак, 23. децембра ухапсила дечка глумице Џордана Д. Џексон-Смола (35).

Он је оптужен за убиство првог степена, угрожавање добробити дјетета другог степена, незаконито посједовање оружја и посједовање оружја у незакониту сврху.

Након њене смрти породица је објавила да је Смит иза себе оставила трогодишњег сина, као и родитеље и браћу.

У саопштењу се наводи да је Смит била "жива, вољена и изузетно талентована особа" и да је њена улога у "Краљу лавова" одражавала радост и креативност коју је уносила у свој рад.

Horoskop

