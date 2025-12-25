Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

25.12.2025
11:37
Коментари:0
Звезда филма "Краљ лавова" Имани Дија Смит пронађена је мртва у свом дому, полиција је ухапсила њеног момка а у јавност су испливали узнемирујући детаљи.
Глумица Имани Дија Смит, позната по улози младе Нале у мјузиклу "Краљ лавова“, пронађена је мртва у својој породичној кући у Едисону, у Њу Џерзију, 21. децембра.
Полицајци су пронашли Имани Дију Смит са тешким повредама, она је у свом дому избодена ножем. Званичници су рекли су се глумица и осумњичени за њено убиство познавали.
Полиција је у уторак, 23. децембра ухапсила дечка глумице Џордана Д. Џексон-Смола (35).
Он је оптужен за убиство првог степена, угрожавање добробити дјетета другог степена, незаконито посједовање оружја и посједовање оружја у незакониту сврху.
Након њене смрти породица је објавила да је Смит иза себе оставила трогодишњег сина, као и родитеље и браћу.
У саопштењу се наводи да је Смит била "жива, вољена и изузетно талентована особа" и да је њена улога у "Краљу лавова" одражавала радост и креативност коју је уносила у свој рад.
Imani Dia Smith, former Broadway child actress best known for her role as Young Nala in Disney’s The Lion King, has sadly passed away at the age of 25. pic.twitter.com/GwtO1PEsoX— The DisInsider (@TheDisInsider) December 24, 2025
