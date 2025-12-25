Logo
ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

25.12.2025

11:20

Коментари:

0
ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

Федерална служба безбједности Русије (ФСБ) саопштила је данас да је спријечила низ терористичких напада које су планирале украјинске обавјештајне агенције у Калугој области и да је један од агената погинуо јер је пружао оружани отпор током хапшења.

„ФСБ је спријечила низ терористичких напада које су планирале украјинске обавјештајне агенције у Калугој области. Као резултат ових мјера, становник Калуге, рођен 1976. године, поријеклом из Запорожја, идентификован је као лице које је, по упутствима украјинских обавјештајних агенција, планирало да детонира импровизоване експлозивне направе у федералном складишту гаса и на паркингу једног одбрамбеног предузећа“, навео је Центар за односе с јавношћу ФСБ-а.

Хеликоптер МУП-а

Друштво

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Према подацима ФСБ-а, за терористичке нападе је произведено приближно 80 килограма високоексплозивних и запаљивих направа домаће израде.

Из складишта које су формирале украјинске специјалне службе заплијењено је 300 грама пластичног експлозива стране производње, два електрична детонатора, пиштољ и муниција, преноси РИА Новости.

Како је наведено, током покушаја хапшења терориста је пружио оружани отпор и убијен је узвратном ватром.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Трамп спасава Америку

Није било повријеђених међу полицајцима или цивилима.

Поред тога, на телефону терористе пронађена је Телеграм преписка са агентом украјинских специјалних служби, у којој се разговарало о планираним злочинима и упутствима за прављење импровизованих експлозивних направа и експлозива, наводи се у саопштењу.

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Не треба им вјеровати: 3 хороскопска знака која највише лажу

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

