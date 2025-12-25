ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

25.12.2025
11:20
Коментари:0
Федерална служба безбједности Русије (ФСБ) саопштила је данас да је спријечила низ терористичких напада које су планирале украјинске обавјештајне агенције у Калугој области и да је један од агената погинуо јер је пружао оружани отпор током хапшења.
„ФСБ је спријечила низ терористичких напада које су планирале украјинске обавјештајне агенције у Калугој области. Као резултат ових мјера, становник Калуге, рођен 1976. године, поријеклом из Запорожја, идентификован је као лице које је, по упутствима украјинских обавјештајних агенција, планирало да детонира импровизоване експлозивне направе у федералном складишту гаса и на паркингу једног одбрамбеног предузећа“, навео је Центар за односе с јавношћу ФСБ-а.
Друштво
Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини
Према подацима ФСБ-а, за терористичке нападе је произведено приближно 80 килограма високоексплозивних и запаљивих направа домаће израде.
Из складишта које су формирале украјинске специјалне службе заплијењено је 300 грама пластичног експлозива стране производње, два електрична детонатора, пиштољ и муниција, преноси РИА Новости.
Како је наведено, током покушаја хапшења терориста је пружио оружани отпор и убијен је узвратном ватром.
Свијет
Захарова: Трамп спасава Америку
Није било повријеђених међу полицајцима или цивилима.
Поред тога, на телефону терористе пронађена је Телеграм преписка са агентом украјинских специјалних служби, у којој се разговарало о планираним злочинима и упутствима за прављење импровизованих експлозивних направа и експлозива, наводи се у саопштењу.
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму