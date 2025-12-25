Logo
Large banner

Ресторан у Сарајеву служи капућино са златом: Цијена права ситница

25.12.2025

10:59

Коментари:

0
Капућино са златом, кошта 100КМ
Фото: Facebook/Screenshot

Највећи капућино са јестивим златом понудио је један ресторан у Сарајеву, а цијена овог луксузног напитка кошта 100 марака.

Како преносе медији, капућино је припремљен на захтјев госта који је у Сарајево стигао из Грачанице, с посебном жељом да проба кафу са златом.

Љубавник бјежи

Занимљивости

Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

– Гост нас је замолио да му припремимо капућино у највећој шољици коју имамо. Радо смо испунили његову жељу и том приликом, према нашим сазнањима, оборили свјетски рекорд за највећи капућино са јестивим златом – навели су из ресторана.

Десет капућина у једној шољици

Ова несвакидашња кафа количински одговара десет стандардних капућина са златом, а послужена је уз десет слатких десертних куглица.

Посебан визуелни и луксузни печат даје јој слој јестивог злата тежине пола грама, којим је напитак додатно украшен.

Полиција ФБиХ

Хроника

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Због захтјевне припреме и ексклузивности, из ресторана поручују да су резервације обавезне за све који желе испробати идентичан луксузни напитак.

Необична понуда брзо је привукла пажњу гостију и љубитеља луксузних гастрономских искустава, преноси Бизнисинфо.ба.

Подијели:

Тагови:

Кафа

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радијатор гријање

Бања Лука

Еко топлане упозоравају: Без реакције Градске управе температура у становима пада

3 ч

5
Полиција аутомобил

Хроника

Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

3 ч

0
Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

Сцена

Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

3 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Ова јутарња навика негативно утиче на желудац

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

Занимљивости

Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

3 ч

0
Коме су звијезде наклоњене данас?

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner