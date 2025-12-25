Ресторан у Сарајеву служи капућино са златом: Цијена права ситница

25.12.2025
10:59
Коментари:0
Највећи капућино са јестивим златом понудио је један ресторан у Сарајеву, а цијена овог луксузног напитка кошта 100 марака.
Како преносе медији, капућино је припремљен на захтјев госта који је у Сарајево стигао из Грачанице, с посебном жељом да проба кафу са златом.
Занимљивости
Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући
– Гост нас је замолио да му припремимо капућино у највећој шољици коју имамо. Радо смо испунили његову жељу и том приликом, према нашим сазнањима, оборили свјетски рекорд за највећи капућино са јестивим златом – навели су из ресторана.
Ова несвакидашња кафа количински одговара десет стандардних капућина са златом, а послужена је уз десет слатких десертних куглица.
Посебан визуелни и луксузни печат даје јој слој јестивог злата тежине пола грама, којим је напитак додатно украшен.
Хроника
Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге
Због захтјевне припреме и ексклузивности, из ресторана поручују да су резервације обавезне за све који желе испробати идентичан луксузни напитак.
Необична понуда брзо је привукла пажњу гостију и љубитеља луксузних гастрономских искустава, преноси Бизнисинфо.ба.
Бања Лука
3 ч5
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Здравље
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму