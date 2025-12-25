Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

25.12.2025
09:53
Коментари:0
Меркур, планета комуникације и логичног расуђивања, улази у Јарца 1. јануара, гдје ће боравити до 20. јануара. Оваква позиција Меркура донијеће одличне вијести за Јарчеве, Дјевице и Бикове.
Меркур у Јарцу доноси озбиљан, промишљен и врло практичан начин размишљања и комуникације. Мисли су усмјерене на конкретне циљеве, дугорочне планове и реална рјешења, без сувишних ријечи и уљепшавања.
Особе са овим положајем Меркура говоре одмјерено, често тек када су сигурне у оно што желе да кажу, па могу дјеловати хладније или дистанцирано, иако иза тога стоји одговорност и потреба да се буде прецизан.
Стил
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер
Ум је дисциплинован, способан за организацију, стратегију и систематично размишљање, што је одлична основа за посао, планирање финансија и доношење важних одлука.
Меркур у Јарцу не воли површне разговоре, више му пријају теме које имају тежину, смисао и практичну вриједност. У учењу и раду присутна је истрајност, али и спорији темпо, јер се знање гради постепено и темељно.
Ријечи се бирају пажљиво, ауторитет и искуство се поштују, а комуникација често има тон савјета, одговорности или озбиљног промишљања о будућности, преноси Уна.рс.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму