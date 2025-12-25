Logo
Large banner

Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

25.12.2025

09:53

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Меркур, планета комуникације и логичног расуђивања, улази у Јарца 1. јануара, гд‌је ће боравити до 20. јануара. Оваква позиција Меркура донијеће одличне вијести за Јарчеве, Д‌јевице и Бикове.

Меркур у Јарцу доноси озбиљан, промишљен и врло практичан начин размишљања и комуникације. Мисли су усмјерене на конкретне циљеве, дугорочне планове и реална рјешења, без сувишних ријечи и уљепшавања.

Дисциплина

Особе са овим положајем Меркура говоре одмјерено, често тек када су сигурне у оно што желе да кажу, па могу д‌јеловати хладније или дистанцирано, иако иза тога стоји одговорност и потреба да се буде прецизан.

Шминка

Стил

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Ум је дисциплинован, способан за организацију, стратегију и систематично размишљање, што је одлична основа за посао, планирање финансија и доношење важних одлука.

Одговорна комуникација

Меркур у Јарцу не воли површне разговоре, више му пријају теме које имају тежину, смисао и практичну вриједност. У учењу и раду присутна је истрајност, али и спорији темпо, јер се знање гради постепено и темељно.

Ријечи се бирају пажљиво, ауторитет и искуство се поштују, а комуникација често има тон савјета, одговорности или озбиљног промишљања о будућности, преноси Уна.рс.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коме су звијезде наклоњене данас?

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

15 ч

0
Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Занимљивости

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

15 ч

0
Нова Година

Занимљивости

Обичаји које треба испоштовати прије Нове Године: Привуците богатство и срећу

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner