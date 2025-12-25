Ова јутарња навика негативно утиче на желудац

25.12.2025
Навике које практикујемо чим отворимо очи често сматрамо безазленим, јер су дио рутине коју годинама понављамо без размишљања.
Ипак, управо ти први јутарњи избори могу имати снажан утицај на здравље желуца, ниво енергије и опште расположење током дана.
У савременом ритму живота, многи прескачу доручак, посежу за кафом као првим "оброком" или започињу дан интензивним физичким активностима, вјерујући да чине нешто добро за себе. Међутим, стручњаци упозоравају да одређене навике на празан стомак могу изазвати иритацију дигестивног система, пад енергије, нервозу, па чак и дугорочне здравствене проблеме.
Празан желудац је посебно осјетљив јер у том тренутку нема заштитни слој хране који би ублажио дејство киселина и спољашњих надражаја. Конзумирање одређених супстанци, попут кафе, алкохола или лијекова, може додатно повећати лучење желудачне киселине, што доводи до иритације слузокоже, нелагодности и осјећаја печења.
Дугорочно, овакве навике могу доприијети развоју гастритиса, рефлукса и других дигестивних тегоба. Зато стручњаци савјетују да се дан започне благим оброком или барем чашом воде, како би се желудац постепено „пробудио“ и припремио за нормално функционисање.
Оно што уносимо у организам на празан стомак директно утиче на ниво шећера у крви, хормоне стреса и менталну стабилност. Нагли скокови енергије, попут оних које даје кафа, често су краткотрајни и праћени падом концентрације, раздражљивошћу и умором већ неколико сати касније.
Стабилан почетак дана, уз лагану храну и умјерене активности, помаже тијелу да одржава равнотежу и смањује осјећај нервозе и исцрпљености. Управо због тога јутарње навике имају далеко већи утицај на расположење него што се на први поглед чини.
