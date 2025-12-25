Од тежине снијега се срушила позорница постављена за адвент

Извор:
25.12.2025
У Орославју, у Хрватском загорју, од тежине снијега урушила се позорница постављена за адвентски програм, потврдио је градоначелник Виктор Шимунић и истакао да у инциденту нема повријеђених.
- Боље да ово видите од мене него од дежурних Гринчева који једва дочекају овакве ситуације. Не мислим ово да сакривам ни да негирам, позорница за адвент није издржала овај снијег - објавио је Шимунић на друштвеним мрежама.
Додао је да градске службе и волонтери дају све од себе да би позорницу вратили у првобитно стање.
Инцидент се догодио јуче, а градоначелник каже да се дио грађана одмах укључио у санацију.
