Двојица мушкараца крали из продавнице у Сарајеву: Камера све снимила

Извор:

Аваз

25.12.2025

09:52

Коментари:

0
Крађа у продавници у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Двојица непознатих мушкараца извршила су крађу 23. децембра 2025. године на подручју Илиџе.

Како је за „Аваз“ потврђено из компаније Марс-97 д.о.о. крађа се догодила у пословници на том подручју, а на снимку надзорних камера јасно се виде два непозната мушка лица која су извршила крађу.

Александар Ђурђевић

Република Српска

Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо

"Аваз" је у посједу снимка који је објављен.

Из ове компаније се надају да ће се починиоци крађе пронаћи уз помоћ снимка, те да ће их евентуално неки грађанин препознати.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Хапшење по Централној потјерници у Бањалуци

Према сазнањима из "Аваза", једног починиоца крађе су препознали те је већ раније крао артикле из продавнице Марс у другом граду.



Тагови:

Крађа

Сарајево


