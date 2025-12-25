Двојица мушкараца крали из продавнице у Сарајеву: Камера све снимила

Извор:
Аваз
25.12.2025
09:52
Коментари:0
Двојица непознатих мушкараца извршила су крађу 23. децембра 2025. године на подручју Илиџе.
Како је за „Аваз“ потврђено из компаније Марс-97 д.о.о. крађа се догодила у пословници на том подручју, а на снимку надзорних камера јасно се виде два непозната мушка лица која су извршила крађу.
Република Српска
Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо
"Аваз" је у посједу снимка који је објављен.
Из ове компаније се надају да ће се починиоци крађе пронаћи уз помоћ снимка, те да ће их евентуално неки грађанин препознати.
Хроника
Хапшење по Централној потјерници у Бањалуци
Према сазнањима из "Аваза", једног починиоца крађе су препознали те је већ раније крао артикле из продавнице Марс у другом граду.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму