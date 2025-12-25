СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

Извор:
У Источном Сарајеву ухапшено је лице за којим је Кантонални суд у Сарајеву расписао потјерницу због покушаја убиства.
Из Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ саопштено је да су припадници те агенције ухапсили лице за којим је потјерницу расписао Кантонални суд у Сарајеву ради кривичног гоњења за кривично дјело убиство у покушају прописано кривичним законом Федерације БиХ.
У саопштењу се прецизира да су јуче на основу потјернице и оперативних сазнања лице лоцирали полицијски службеници Сипе – ФАСТ тим, након чега је лишено слободе.
Након завршене криминалистичке обраде ухапшено лице је предато у даљу надлежност Кантоналног суда у Сарајеву.
