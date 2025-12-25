Logo
СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

СРНА

25.12.2025

08:38

0
СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

У Источном Сарајеву ухапшено је лице за којим је Кантонални суд у Сарајеву расписао потјерницу због покушаја убиства.

Из Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ саопштено је да су припадници те агенције ухапсили лице за којим је потјерницу расписао Кантонални суд у Сарајеву ради кривичног гоњења за кривично дјело убиство у покушају прописано кривичним законом Федерације БиХ.

СНСД

Република Српска

Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

У саопштењу се прецизира да су јуче на основу потјернице и оперативних сазнања лице лоцирали полицијски службеници Сипе – ФАСТ тим, након чега је лишено слободе.

Након завршене криминалистичке обраде ухапшено лице је предато у даљу надлежност Кантоналног суда у Сарајеву.

СИПА

хапшење

Источно Сарајево

