У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

24.12.2025

19:28

У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично
Фото: АТВ

Три особе повријеђене су вечерас у судару два возила на магистралном путу у јужном дијелу Мостара.

Саобраћајна незгода догодила се у 17.40 часова, а повријеђенима се указује помоћ у болници, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

Савјети

Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

На овом дијелу магистралног пута саобраћај је био потпуно обустављен, а тренутно се одвија наизмјенично, јављају федерални медији.

Увиђај на лицу мјеста обављају припадници Полицијске управе Мостар након чега ће бити познато више информација.

