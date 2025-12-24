У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

24.12.2025
19:28
Три особе повријеђене су вечерас у судару два возила на магистралном путу у јужном дијелу Мостара.
Саобраћајна незгода догодила се у 17.40 часова, а повријеђенима се указује помоћ у болници, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
На овом дијелу магистралног пута саобраћај је био потпуно обустављен, а тренутно се одвија наизмјенично, јављају федерални медији.
Увиђај на лицу мјеста обављају припадници Полицијске управе Мостар након чега ће бити познато више информација.
