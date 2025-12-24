Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

Аутор:Теодора Беговић
24.12.2025
19:10
Питање Трговске горе већ готово деценију остаје једно од кључних еколошких и политичких питања БиХ и Републике Српске. Док Хрватска, која се не да омести, наставља са својим активностима у вези са збрињавањем радиоактивног отпада надлежне институције поручују да од 2015. године покушавају заштити интересе грађана.
"Република српска односно Босна и Херцеговина ту имамо јединствен приступ, радимо на том питању од 2015. године, Хрватска има своје активности, она покушава на разне начине да изврнда одређене ствари ми смо ту у подређеном положају гдје сустижемо, 10 година радимо на томе и сад неко каже да смо ми закаснили. ја мислим да још нисмо та утакмица још није готова", каже Душко Соломун, помоћник министра за заштиту животне средине.
Колико је ситуација озбиљна указује и то да ће се укључити и међународне тужбе те поред поменуте Еспо конвенције ангажују се и друге конвенције све у циљу да Хрватска одустане од своје одлуке.
"Јако је важно да информишемо све пријатељске земље, све земље са којима имамо успостављене дипломатске односе о томе шта се дешава на Трговској гори, ми морамо тражити информацију да ли те земље имају сличне проблеме као ми. Јер чињеница је предстоје нам судски процеси међународне тужбе, предстоје нам приговори предстоји нам активирање и додатних конвенција не само еспо која је активирана средином године јако је важно да будемо стручно утемељени", каже Марио Црнковић, предсједник Удружења Грин тим.
Ниједан процес не траје вјечно па тако ни ситуација око Трговске горе. Наставак преговора се очекује у наредном периоду али уз озбиљне преговоре и конкретне одлуке са прикупљеном документацијом и спремним аргументима.
"Очекујемо да ће већ бити једна расправа у фебруару, а затим ми идемо у мају мјесецу на одређену врсту рочишта са Републиком Хрватском која је добила обавезу да одговори на 10 питања. Ми смо добили 2 питања на које треба да одговоримо. Имамо довољно капацитета да можемо одговорити том изазову и ја сам увјерена да ће међународне организације које се баве овим питањем, а на бази чињеница да буду објективни и да хрв нема услова да гради одлагалиште радиоактивног отпада у сливу ријеке Уне", каже Борислав Бојић, координатор правног и експертског тима за Трговску гору.
У наредном периоду слиједи размјена документације са Хрватском и стручне анализе. Надлежне институције прате ситуацију, прикупљају доказе и судске процесе и поручују да од намјере да спријече Хрватску да одлажу радиоактивни отпад на Трговској гори, неће одустати.
