Срећна православна Нова година!

14.01.2026

00:00

Срећна православна Нова година!
Фото: rovenimages.com/Pexels

Нову годину, по јулијанском календару, ноћас су дочекале Српска, Руска, Грузијска, Украјинска и Јерменска православна црква и Света Гора.

Нова година је дочекана уз празнично бдење и молебан који се служи на крају сваке године, којим вјерници захваљују Богу на свему што им је подарио и моле за добро у наредној години.

Свим вјерницима православне вјероисповијести желимо срећну и благословену Нову годину!

Честитке грађанима поводом православне Нове године упутили су званичници Републике Српске.

