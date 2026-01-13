Срећна православна Нова година!

14.01.2026
00:00
Коментари:0
Нову годину, по јулијанском календару, ноћас су дочекале Српска, Руска, Грузијска, Украјинска и Јерменска православна црква и Света Гора.
Нова година је дочекана уз празнично бдење и молебан који се служи на крају сваке године, којим вјерници захваљују Богу на свему што им је подарио и моле за добро у наредној години.
Свим вјерницима православне вјероисповијести желимо срећну и благословену Нову годину!
Честитке грађанима поводом православне Нове године упутили су званичници Републике Српске.
