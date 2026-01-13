Популарна продавница наплаћује улазак

13.01.2026
Један занимљив примјер долази из традиционалне продавнице деликатеса Queviures Múrria у Барселони, која је због све чешћих гужви одлучила да повуче несвакидашњи потез.
Queviures Múrria, основана давне 1898. године, већ више од једног вијека снабдијева грађане врхунским сиревима, сувомеснатим производима и другим деликатесима.
Међутим, њена аутентична унутрашњост и историјски излог постали су магнет за туристе жељне фотографија и селфија, често без икакве намјере да нешто купе. Редови радозналих посјетилаца почели су да ометају свакодневни рад, али и искуство сталних купаца.
Рјешење које су власници смислили изазвало је велику пажњу јавности. На улазу у продавницу освануо је натпис:
"Само да погледам – 5 евра по особи". Правило је једноставно – улаз се не наплаћује онима који дођу да купују, већ искључиво "посјетиоцима" који желе само да разгледају и фотографишу. Иако звучи строго, порука је заправо јасна и духовита: ово није музеј, већ радња.
Менаџер продавнице је објаснио да намјера никада није била да се заиста наплаћује улаз. Знак је првобитно постављен као шала, али се испоставило да има неочекивано позитиван ефекат. Туристи, суочени са избором да плате улаз или купе производ, често се одлучују за куповину.
На тај начин смањене су гужве, повећана продаја, а рад продавнице враћен у нормалне токове. Занимљиво је да, према ријечима власника, улаз у пракси још никоме није наплаћен. Сама порука била је довољна да промијени понашање посјетилаца, преноси Каматица.
