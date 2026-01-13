Петровић понудио Блануши нови дуел

Извор:
Вјерујем да први наш дуел час није могао да вам разјасни све непознанице у енергетском систему и у том смислу спреман сам за нова предавања, како бисмо разоткрили ко је склон преварама и ко шири дезинформације и обмањује јавност око стања у Електропривреди Републике Српске", рекао је Лука Петровић, генерални директор ЕРС.
"Управо садашња, владајућа структура, осмислила је, испројектовала, испитала и реализује велике инвестиционе пројекте попут Хидроелектране Дабар, Хидроелектране Бистрица, соларних електрана и Вјетроелектране Хргуд. Изградња овако комплексних енергетских пројеката траје више година, а њихови бенефити деценијама по пуштању у рад, рекао је Петровић и долази:
"Апсолутно је недопустиво износити паушалне оцјене о јавном предузећу од изузетне важности, а да се не осврнете на друга конкурентска јавна предузећа из региона која имају далеко веће продајне цијене електричне енергије и према грађанима и према привреди, а нису успјела да покрену ниједан велики инвестициони пројекат. Зато Вам, као што рекох на почетку стојим на располагању за још један јавни час и одговоре на сва отворена питања.
Подсјећамо, предсједник Српске демократске странке (СДС) Бранко Блануша рекао је за федералне медије да је "електроенергетска сигурност Републике Српске угрожена и да одговорни за то морају одговарати."
