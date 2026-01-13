Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Извор:
Како је АТВ раније писао, нови предсједник СДС-а Бранко Блануша жели у Бањалуци да поправи односе са Драшком Станивуковићем, због чега ће са чела Градског одбора СДС-а бити смијењен Жељко Раљић.
Блануша је избјегао директан одговор на питање хоће ли доћи до смјене. Ипак, потврдио је писање АТВ-а да постоји велико интересовање појединаца, чак и група и неких удружења да уђу у бањалучки СДС.
Управо они би требало да буду окосница за нормализацију односа између Градског одбора СДС-а Бањалука и Драшка Станивуковића који су тренутно хладнији од првих дана јануара у Бањалуци.
На питање да ли ће Блануша смијенити актуелног предсједник ГрО СДС Бањалука Жељка Раљића, Блануша је одговорио:
"Градски одбор је јако добро урадио свој посао за вријеме ових ванредних избора за предсједника. На крају то показује и изборни резултат. Имали смо ми овдје подршку покрета господина Драшка Станивуковића. Велики је интерес појединаца, чак и група и неких удружења да уђу у СДС, у градски одбор, да постану нови чланови. Мислим да са овим руководством Градског одбора и са уласком нових људи да се то руководство појача, СДС у Бањалуци може остварити сасвим добар резултат на општим изборима", рекао је Бранко Блануша.
Жељко Раљић је један од ријетких у СДС-у који је у отвореном сукобу са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем. Сукоб је почео у изборној 2024. години када је Градски одбор СДС-а пред локалне изборе за градоначелника Бањалуке подржао Јелену Тривић, а одговор Станивуковића је услиједио мјесец дана касније када је Раљић смијењен са позиције в.д. извршног директора за техничке послове у бањалучком Водоводу.
Након тога актуелни предсједник Градског одбора СДС-а упућује жестоке критике на рачун Драшка Станивуковића.
Према нашим информацијама, да би се ситуација релаксирала, Блануша ће са чела бањалучког СДС-а смијенити Раљића и на ту позицију поставити некога прихватљивијег за Станивуковића.
Медији су прошле године писали о "пучу" у бањалучком СДС-у гдје је дио Градског одбора био за смјену Раљића, али је он добио подршку руководства странке због чега је остао на мјесту предсједника ГрО СДС Бањалука.
