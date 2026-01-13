Logo
Large banner

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Извор:

АТВ

13.01.2026

11:21

Коментари:

0
Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука
Фото: ATV

Како је АТВ раније писао, нови предсједник СДС-а Бранко Блануша жели у Бањалуци да поправи односе са Драшком Станивуковићем, због чега ће са чела Градског одбора СДС-а бити смијењен Жељко Раљић.

Блануша је избјегао директан одговор на питање хоће ли доћи до смјене. Ипак, потврдио је писање АТВ-а да постоји велико интересовање појединаца, чак и група и неких удружења да уђу у бањалучки СДС.

Управо они би требало да буду окосница за нормализацију односа између Градског одбора СДС-а Бањалука и Драшка Станивуковића који су тренутно хладнији од првих дана јануара у Бањалуци.

На питање да ли ће Блануша смијенити актуелног предсједник ГрО СДС Бањалука Жељка Раљића, Блануша је одговорио:

блануша станивуковић

Бања Лука

Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?

"Градски одбор је јако добро урадио свој посао за вријеме ових ванредних избора за предсједника. На крају то показује и изборни резултат. Имали смо ми овдје подршку покрета господина Драшка Станивуковића. Велики је интерес појединаца, чак и група и неких удружења да уђу у СДС, у градски одбор, да постану нови чланови. Мислим да са овим руководством Градског одбора и са уласком нових људи да се то руководство појача, СДС у Бањалуци може остварити сасвим добар резултат на општим изборима", рекао је Бранко Блануша.

Жељко Раљић је један од ријетких у СДС-у који је у отвореном сукобу са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем. Сукоб је почео у изборној 2024. години када је Градски одбор СДС-а пред локалне изборе за градоначелника Бањалуке подржао Јелену Тривић, а одговор Станивуковића је услиједио мјесец дана касније када је Раљић смијењен са позиције в.д. извршног директора за техничке послове у бањалучком Водоводу.

Нерић Станивуковић

Република Српска

Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Након тога актуелни предсједник Градског одбора СДС-а упућује жестоке критике на рачун Драшка Станивуковића.

Према нашим информацијама, да би се ситуација релаксирала, Блануша ће са чела бањалучког СДС-а смијенити Раљића и на ту позицију поставити некога прихватљивијег за Станивуковића.

Медији су прошле године писали о "пучу" у бањалучком СДС-у гдје је дио Градског одбора био за смјену Раљића, али је он добио подршку руководства странке због чега је остао на мјесту предсједника ГрО СДС Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

СДС

Бањалука

Жељко Раљић

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Скупштине града Бањалука.

Бања Лука

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

1 д

0
Пројекти које Станивуковић најављује годинама а нису завршени

Бања Лука

Пројекти које Станивуковић најављује годинама а нису завршени

6 д

0
Снијег у Баралићима

Бања Лука

Мјештани бањалучког села Станивуковићу: Погледајте своју срамоту

1 седм

4
У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Бања Лука

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

1 седм

0

Више из рубрике

Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

Бања Лука

Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

4 ч

0
Зимска идила изазвала многобројне проблеме у Бањалуци

Бања Лука

Зимска идила изазвала многобројне проблеме у Бањалуци

15 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Бања Лука

У Бањалуци и вечерас врло нездрав ваздух

16 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Градска управа да испуни захтјеве пољопривредника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner