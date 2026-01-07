Пројекти које Станивуковић најављује годинама а нису завршени

Извор:
Рекордни буџети, историјски пројекти, “деценија успона”. Укратко, опис развоја града. Али….
Иза оптимистичних порука и вишемилионских буџетских приједлога чини се остаје све дужи списак пројеката који су најављивани, уврштавани у буџете, али нису завршени или су у почетним фазама.
Један примјер је мост у Калуђерицама. Ријеч је о локацији гдје мјештани ријеку прелазе чамцима како би дошли до својих кућа. Овај пројекат ни након више година није помјерен са мртве тачке.
Дијана Јешић, одборница у Скупштини града подсјећа да је крајем 2021. године из кабинета градоначелника саопштено да је испуњено и ово предизборно обећање.
"Међутим, моста нема ни четири године касније. Некада је у буџету била ставка за овај пројекат, али је више нема", истиче она.
Слична судбина прати и друге инфраструктурне пројекте. Мост у Доцу и мост у Чесми константно се најављују. Овај први није ни започет, други није још завршен. Требало би да буде средином јануара, али не захваљујући Драшку Станивуковићу, већ Влади и Путевима Српске који су на себе преузели највећи дио пројекта па чак и приступне путеве.
Град годинама издваја средства за Урбанистички план, али он још није усвојен. И у приједлогу буџета за 2026. годину поново су предвиђена средства, без јасног рока када ће документ коначно бити завршен.
"Сваке године се издвајају средства, али никако да дођемо до усвајања", упозорава Јешић.
Нове јавне гараже и паркинг мјеста редовно се спомињу у изјавама градских власти, али у пракси грађани то баш и не виде.
"Најављена изградња нових вртића је постала предмет препуцавања између скупштинске већине, односно републичке власти и градоначелника. Стално се пребацује лоптица са једних на друге и више ником није јасно ко је средства обезбиједио, а није услове и обрнуто. Изједначавање субвенција за дјецу која похађају приватне и јавне вртиће родитељи још нису дочекали. Иако су се та средства налазила у буџету за 2025. годину, а постојало је и обећање градоначелника да ће од 1. јула 2025. године субвенције бити изједначене, то се није десило", истиче Јешићева.
Према њеним ријечима, чињеница је да градоначелник достави буџет на усвајање, па да онда скупштинска већина прилично измијени тај буџет, али “на крају градоначелник одлучи који амандман ће испоштовати, а који неће и ради оно што је замислио”.
Градоначелник Драшко Станивуковић, са друге стране, у више наврата тврдио је да буџети омогућавају наставак свих мјера подршке и покретање великих пројеката, али често као препреку наводи политичке опструкције у Скупштини града.
"Због неусвајања буџета угрожени су важни пројекти и подршка грађанима", поручивао је он прошле године.
Иако формално није градски пројекат, хотел "Палас“ мјесецима је био дио јавних најава и промотивних порука. Судећи по ситуацији на терену, радова нема, а градске власти о том пројекту више готово и не говоре, пише "Српска инфо".
Али, Станивуковић и за ову годину спомиње мост у Доцу, односно рјешавање имовинско-правних односа, па изградњу резервоара Туњице 1 и 2, изградњу и реконструкцију саобраћајница кроз насеља Чесма, Дебељаци, Пријечани, Куљани, Мотике и Залужани, наставак изградње куће "Предах“, уређење обале Врбас и наставак “Бањалучке риве”, изградњу кружне раскрснице код "Шкорпиона“…
И опет о повећању субвенција за боравак дјеце у приватним вртићима и бесплатном превозу за додатне категорије.
Само да подсјетимо, Станивуковић је и у марту прошле године говорио о субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима и проширење капацитета јавних вртића, рјешавању водоснабдијевања поткозарских села и изградњу водоводног система Туњице 1 и 2, изградњи моста у Доцу и Чесми.
Када је усвојен Нацрт буџета за 2025. годину Станивуковић је поручио да настављају са “субвенцијама за боравак дјеце у приватним вртићима, бесплатним уџбеницима за све основце и рекордном новчаном подршком при рођењу дјеце, бесплатним јавним превозом за пензионере, особе старије од 65 година и дјецу из вишечланих породица, субвенцијама за привреду и пољопривреду, бесплатним матурама за средњошколце, бесплатним грађевинским дозволама, легализацијом и многим другим важним мјерама које директно стварају уштеде у кућним буџетима наших грађана”.
Тада је споменуо и жичару на Бањ брду, нови кружни ток код "Шкорпиона“, те кућу “Предах” и амфитеатар на отвореном код Правног факултета. У новембру 2024. године градоначелник је рекао да ће у Соколском дому “наредне године бити отворена прва спортска гимназију”.
Иначе, буџет за 2026. годину најављен је у износу од рекордних 287 милиона КМ, док је буџет за 2025. годину износио 252 милиона КМ. Ипак, уз раст буџета расте и незадовољство дијела јавности због чињенице да се неки пројекти из године у годину понављају у најавама.
Питање је хоће ли наредни “рекордни” буџет донијети стварне резултате или ће само проширити листу пројеката који постоје, али на папиру.
